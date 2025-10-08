„Naše preferenční hlasy pro Jana Papajanovského volební komise vůbec nezapočítala. Zjistila jsem to z volebních výsledků našeho volebního okrsku, kde Papajanovský nemá započítaný žádný preferenční hlas. Přitom vím, že jsem ho kroužkovala nejen já, ale i nejméně jeden další člověk,“ sdělila iDNES.cz volička z Litoměřic, která nechce být jmenována, ale redakce její jméno zná.
Hned v neděli se proto obrátila na městský úřad se stížností na organizační zabezpečení voleb do Parlamentu ČR a žádala o nápravu. Tuto cestu našla na portálu státní správy gov.cz.
Reakci z úřadu volička dostala obratem v pondělí. Odpověď ji však moc nepotěšila. Úřad ji totiž pouze odkázal, aby počkala na zveřejnění konečných výsledků voleb, které vycházejí ve sbírce zákonů ČR.
„Pokud i nadále nebude váš preferenční hlas uveden v celkovém počtu, jedinou možností je obrátit se na příslušný soud s žalobou,“ uvedl úřad.
Konečné výsledky voleb vyšly ve sbírce zákonů v úterý. A uvádějí stejný počet preferenčních hlasů pro Jana Papajanovského jako portál volby.cz, což znamená, že preferenční hlasy litoměřické voličky ani dalšího voliče nebyly do výsledků započítány.
„Na soud se obracet nechci, na mandátu pana Papajanovského by to nic nezměnilo, ve sněmovně je. Nelíbí se mi však chybovost sčítání preferenčních hlasů v době, kdy mají tak velkou váhu. Vždyť v některých případech letos o přidělení mandátu rozhodovaly pouhé desítky preferenčních hlasů,“ uzavírá volička.
Stížnosti na volby
Nejvyšší správní soud dnes začne přijímat stížnosti na podobu a výsledky letošních voleb do Poslanecké sněmovny. Lidé i kandidující uskupení budou moci regulérnost voleb napadnout do příštího pátku. Desetidenní lhůta uplyne 17. října v 16:00.
Strany právě kvůli chybám vysílají do komisí „své“ lidi. Redakce iDNES.cz silná uskupení z Ústeckého kraje oslovila, ale o pochybení nemají informace.
„V tuto chvíli neevidujeme žádný podobný případ, nicméně problémy se započítáváním kroužků bývají u voleb dost běžné. Někdy třeba komise automaticky započítávají kroužky prvním čtyřem jménům na kandidátce. V letošních volbách například nejméně čtyři komise započítaly více platných hlasů než byl počet vydaných obálek. Takovéto volební chyby se dějí a jde o to, zda mohou mít vliv na výsledek voleb,“ sdělil například Lukáš Blažej Chorovský, lídr Pirátů v Ústeckém kraji, který se do sněmovny právě kvůli kroužkování nedostal.