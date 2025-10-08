V Litoměřicích špatně sčítali preferenční hlasy. Volička se má obrátit na soud

Jan Veselý
  11:52
Preferenční hlasy ve sněmovních volbách výrazně zahýbaly pořadím kandidátů. V Ústeckém kraji díky kroužkování skočili z posledního místa do sněmovny hejtman Richard Brabec (ANO) i starosta České Kamenice Jan Papajanovský (STAN). Druhému jmenovanému komise napočítaly 4 292 preferenčních hlasů. Dostal jich však více. Některé podle zjištění iDNES.cz nebyly započítány.
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2025

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2025 | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Naše preferenční hlasy pro Jana Papajanovského volební komise vůbec nezapočítala. Zjistila jsem to z volebních výsledků našeho volebního okrsku, kde Papajanovský nemá započítaný žádný preferenční hlas. Přitom vím, že jsem ho kroužkovala nejen já, ale i nejméně jeden další člověk,“ sdělila iDNES.cz volička z Litoměřic, která nechce být jmenována, ale redakce její jméno zná.

Tisková konference prezidenta Petra Pavla po schůzkách s lídry stran. (6. října 2025)
Hned v neděli se proto obrátila na městský úřad se stížností na organizační zabezpečení voleb do Parlamentu ČR a žádala o nápravu. Tuto cestu našla na portálu státní správy gov.cz.

Reakci z úřadu volička dostala obratem v pondělí. Odpověď ji však moc nepotěšila. Úřad ji totiž pouze odkázal, aby počkala na zveřejnění konečných výsledků voleb, které vycházejí ve sbírce zákonů ČR.

„Pokud i nadále nebude váš preferenční hlas uveden v celkovém počtu, jedinou možností je obrátit se na příslušný soud s žalobou,“ uvedl úřad.

Šinkansen z České Kamenice. Dříč s vizí, velebí starostu a nečekaného poslance

Konečné výsledky voleb vyšly ve sbírce zákonů v úterý. A uvádějí stejný počet preferenčních hlasů pro Jana Papajanovského jako portál volby.cz, což znamená, že preferenční hlasy litoměřické voličky ani dalšího voliče nebyly do výsledků započítány.

„Na soud se obracet nechci, na mandátu pana Papajanovského by to nic nezměnilo, ve sněmovně je. Nelíbí se mi však chybovost sčítání preferenčních hlasů v době, kdy mají tak velkou váhu. Vždyť v některých případech letos o přidělení mandátu rozhodovaly pouhé desítky preferenčních hlasů,“ uzavírá volička.

Stížnosti na volby

Nejvyšší správní soud dnes začne přijímat stížnosti na podobu a výsledky letošních voleb do Poslanecké sněmovny. Lidé i kandidující uskupení budou moci regulérnost voleb napadnout do příštího pátku. Desetidenní lhůta uplyne 17. října v 16:00.

Strany právě kvůli chybám vysílají do komisí „své“ lidi. Redakce iDNES.cz silná uskupení z Ústeckého kraje oslovila, ale o pochybení nemají informace.

„V tuto chvíli neevidujeme žádný podobný případ, nicméně problémy se započítáváním kroužků bývají u voleb dost běžné. Někdy třeba komise automaticky započítávají kroužky prvním čtyřem jménům na kandidátce. V letošních volbách například nejméně čtyři komise započítaly více platných hlasů než byl počet vydaných obálek. Takovéto volební chyby se dějí a jde o to, zda mohou mít vliv na výsledek voleb,“ sdělil například Lukáš Blažej Chorovský, lídr Pirátů v Ústeckém kraji, který se do sněmovny právě kvůli kroužkování nedostal.

Výsledky - Ústecký kraj

ANO 2011

44,85 %
strana získala 173 864 hlasů
7
0

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

15,4 %
strana získala 59 706 hlasů
2
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,61 %
strana získala 37 252 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,13 %
strana získala 35 408 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

6,96 %
strana získala 27 012 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,79 %
strana získala 26 324 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,32 %
strana získala 16 748 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,15 %
strana získala 4 479 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,4 %
strana získala 1 574 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,27 %
strana získala 1 049 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 1 033 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,19 %
strana získala 737 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 534 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,12 %
strana získala 485 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,1 %
strana získala 402 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,09 %
strana získala 359 hlasů
0
0

Volt Česko

0,07 %
strana získala 281 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 198 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 157 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

V Litoměřicích špatně sčítali preferenční hlasy. Volička se má obrátit na soud

