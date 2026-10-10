Volby v Chomutově vyhrálo ANO, má osm mandátů, druhé je JsmePRO! Chomutov

Autor: ČTK
  19:24aktualizováno  23:13
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Komunální volby v Chomutově opět vyhrálo hnutí ANO, získalo osm mandátů v zastupitelstvu, které má 35 členů. Druhé skončilo JsmePRO! Chomutov se sedmi mandáty. Třetí Nový Sever bude mít šest zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 28,46 procenta voličů.

Čtvrtý Lepší Chomutov má čtyři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě SPD. Šestý je STAN se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadí Máme rádi Chomutov se dvěma zastupiteli. Na osmém místě skončilo Stačilo! se dvěma mandáty.

"Po té aféře, co zde stala, to znamená dva primátoři, které jsme museli vystřídat, tak si toho nesmírně vážíme, že jsme to vyhráli, že jsme to obhájili. Samozřejmě nějaká procenta jsme ztratili, což není divu, ale vážíme si toho, že jsme to znovu vyhráli. A teď samozřejmě budeme se snažit dát dohromady koalici, která bude stabilní a silná a hlavně, aby se neopakovalo už to, co se opakovalo v posledním období," řekl ČTK lídr kandidátky ANO Radek Vyšín. Dodal, že se může stát, že ostatní strany vytvoří koalici i bez ANO, proto chce jako vítěz voleb oslovit všechny, kteří by byli ochotni podílet se na stabilním vedení města.

Druhý nejlepší výsledek v pořadí dosáhlo uskupení nezávislých kandidátů a zástupců Pirátů, TOP09, Jsme PRO!, KDU-ČSL a Strany zelených (dříve PRO Chomutov) kandidující pod názvem Jsme PRO! Chomutov. Lídr Jan Rödling ČTK řekl, že výsledek zhruba očekávali. "Nyní jsme měli rovněž sedm zastupitelských křesel a byli jsme v opozici. Je to výsledek, který odpovídá naším očekáváním. A samozřejmě bychom nyní chtěli jednat. Určitě ale nebudeme vyjednávat s SPD a s komunisty, všem dalším vyjednáváním jsme otevřeni. Je otázka, jestli budou chtít ostatní mluvit s námi," řekl.

Dosavadní primátor Milan Märc (Nový Sever) dnes ČTK řekl, že bude jeho sdružení jednat s vítězi voleb o možné spolupráci. "Prioritní jsou ale pro nás programové shody," řekl dnes ČTK s tím, že program má přednost před personálním obsazením.

V září 2022 vyhrálo volby hnutí ANO se 41 procenty hlasů, získalo 13 mandátů. Sestavilo koalici s Novým Severem, která měla v 35členném zastupitelstvu 18 hlasů, tedy těsnou většinu. Vedení města zůstalo v původním složení, primátorem se stal opět Marek Hrabáč (ANO) a měl dva náměstky, Davida Dindu a Milana Märce (oba Nový Sever).

V srpnu 2024 vypukla rozsáhlá korupční kauza manipulace veřejných zakázek. Hrabáč byl obviněn a vzat do vazby spolu s bývalým šéfem krajské Správy a údržby silnic Liborem Tačnerem a jednatelem firmy Rocknet Ladislavem Šmucrem. Dinda rezignoval na funkci náměstka i na zastupitelský mandát poté, co ho policie obvinila kvůli hlasování o podpoře hokejového klubu Piráti Chomutov. Hrabáč na post primátora rezignoval 9. září 2024.

Novým primátorem byl zvolen Milan Petrilák (ANO). Ten však v červnu 2025 rezignoval po medializaci svých soukromých obchodů, což vedlo k úplnému zániku chomutovské buňky hnutí ANO. Od června do září 2025 vedli město provizorně náměstci, Märc zůstal náměstkem a dalším náměstkem se stal Pavel Tůma z ANO. V září zastupitelstvo zvolilo primátorem Märce a prvním náměstkem se stal Martin Bocian (Nový Sever). V 11členné radě města má v závěru volebního období Nový Sever tři zástupce, Hnutí lepší Chomutov dva zástupce a jeden radní je za SPD. Zbylých pět radních jsou nezařazení - původně byli zvoleni za hnutí ANO, ale po jeho rozpadu vystoupili nebo byli vyloučeni. Oba bývalí primátoři zůstali chomutovskými zastupiteli až do konce volebního období.

Ve volebním období 2018 – 2022 byl primátorem Hrabáč, hnutí ANO uzavřelo koalici s hnutím Nový Sever. Náměstky primátora byli tehdy Dinda a Märc (oba za Nový Sever). Hrabáč poprvé usedl do křesla primátora v prosinci 2016 v polovině volebního období po rozpadu tehdejší koalice a přeskupení sil na magistrátu.

Výsledky komunálních voleb v Chomutově:

Strana Procenta Hlasy Mandáty

ANO 19,60 63.031 8

JsmePRO! Chomutov 17,32 55.694 7

Nový sever 16,97 54.572 6

Lepší Chomutov 10,29 33.107 4

SPD 9,00 28.941 3

STAN 7,63 24.538 3

Máme rádi Chomutov 7,32 23.549 2

Stačilo! 5,14 16.532 2

Chomutovská koalice 4,41 14.197 0

Vize 2042 1,68 5415 0

ODS 0,64 2050 0

zdroj: www.volby.cz

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