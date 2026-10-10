Komunální volby v Děčíně vyhrálo ANO, získalo sedm mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhá skončila Volba pro Děčín s pěti mandáty. Třetí Náš Děčín bude mít čtyři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Hlasování se zúčastnilo 35,38 procenta voličů.
Čtvrtá ODS má čtyři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě STAN. Šestý je Hlas Děčína se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadí SPD taktéž se dvěma zastupiteli.
Před čtyřmi lety vyhrálo komunální volby v Děčíně hnutí ANO. Získalo 11 mandátů. Druhé SPD získalo pět mandátů, stejně jako Volba pro Děčín. Čtvrté hnutí Náš Děčín dostalo tři mandáty. Dva zastupitele získala ODS a jednoho Piráti. Koalice ANO a SPD nepřečkala celé volební období, koalici tvoří od května 2023 ANO, Volba pro Děčín a Náš Děčín. Dohromady mají 19 mandátů. V čele stojí primátor Jiří Anděl (ANO).
Výsledky komunálních voleb:
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ANO 22,6 69.359 7
Volba pro Děčín 17,72 54.367 5
Náš Děčín 12,53 38.450 4
ODS 12,03 36.931 4
STAN 11,78 36.143 3
Hlas Děčína 7,88 24.193 2
SPD 6,26 19.208 2
Motoristé 4,91 15.070 0
Severočeši Děčín 4,29 13.156 0
Zdroj: www.volby.cz