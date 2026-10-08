Volby v Litoměřicích 2026: devět kandidátek, 27 křesel a návod, jak správně volit

Marek Hýř
Marek Hýř
  13:22
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V Litoměřicích můžete rozdat nejvýš 27 hlasů.

V Litoměřicích můžete rozdat nejvýš 27 hlasů. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Obyvatelé Litoměřic v pátek 9. října a v sobotu 10. října rozhodnou, kdo bude čtyři roky vést jejich město. O 27 křesel v zastupitelstvu se uchází devět stran, hnutí a uskupení s celkem 218 kandidáty. Starosta Radek Löwy obhajuje post za ANO, proti němu stojí kromě tradiční ODS či SPD i několik nových uskupení. Přinášíme přehled kandidátek a návod, jak hlasovat, aby se váš hlas počítal.

Volební místnosti budou otevřené v pátek 9. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.

Kdo kandiduje

Na hlasovacím lístku jsou subjekty seřazené podle čísel, která se losovala v srpnu. Každá kandidátka může mít až 27 jmen.

Kdo kandiduje v Litoměřicích
Č.Strana, hnutí, uskupeníLídr kandidátkyKdo je lídr
1Občanská demokratická stranaFilip Hrbek (ODS)historik
2ANO 2011Radek Löwy (bez polit. přísl.)současný starosta, jednatel rybářů
3Boží Litoměřice – KDU-ČSLZdeňka Marie Čerkasov (KDU-ČSL)projektová koordinátorka
4TEAMLukas Wünsch (bez polit. přísl.)městský zastupitel
5SPD s podporou Stačilo! a PRODominik Hanko (SPD)zastupitel města a kraje, preventista městské policie
6DSZ – Za práva zvířat a nezávislí kandidátiJaroslav Sepp (bez polit. přísl.)šéfkuchař, ochránce zvířat
7Starostové a nezávislí a Sport a zdraví LitoměřiceVáclav Červín (STAN)ředitel základní školy
8Naše Litoměřice 2026Miroslav Jiránek (bez polit. přísl.)dětský lékař a kardiolog
9SEN pro LitoměřiceRenata Kutina Vášová (Zelení)fundraiserka hospice

Nejmladším kandidátem je gymnazista Max Wypasek (Naše Litoměřice 2026), nejstarším třiadevadesátiletý lékař Ján Sarnovský (ANO 2011). Kompletní kandidátky zveřejnil Český statistický úřad.

Jak to dopadlo minule

Před čtyřmi lety vyhrálo ANO s 23,46 procenta hlasů a sedmi mandáty. Stejný počet křesel získalo nově vzniklé hnutí Naše Litoměřice (21,34 %), s nímž ANO uzavřelo koalici. Dlouholetá vládnoucí ODS skončila třetí (19,72 %, 6 mandátů) a odešla do opozice. Do zastupitelstva se dostaly ještě SPD (3 mandáty), Severočeši a Více pro Litoměřice (po 2). Volit tehdy přišlo 42,42 procenta oprávněných voličů.

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Jak správně volit

V Litoměřicích můžete rozdat nejvýš 27 hlasů, tedy tolik, kolik má zastupitelstvo členů. Lístek označíte za plentou a vložíte ho do úřední obálky, kterou dostanete od komise. Máte tři možnosti:

  • 1. Celá jedna kandidátka. Dáte křížek do rámečku u názvu strany. Tím dáváte hlas všem jejím kandidátům v pořadí, v jakém je strana seřadila.
  • 2. Jednotliví kandidáti napříč stranami. Křížkujete jen u jmen kandidátů, klidně z různých kandidátek. Celkem jich smí být nejvýš 27.
  • 3. Kombinace. Zakřížkujete jednu stranu a navíc jednotlivé kandidáty z jiných kandidátek. Hlasy pro vybrané jednotlivce se započítají přednostně, zbylé hlasy do 27 dostanou kandidáti označené strany podle pořadí na listině.

Na co si dát pozor

  • Víc než 27 křížků znamená neplatný hlas. Totéž platí, když zakřížkujete víc než jednu stranu.
  • Pokud k zakřížkované straně přidáte ještě jména z téže kandidátky, nic se tím nezmění. Preferenční hlasy uvnitř jedné kandidátky dáte jen tak, že stranu nezakřížkujete a označíte konkrétní jména.
  • Lístek nesmíte trhat ani do něj dopisovat. Na zakroužkování či podtržení se nehledí, rozhoduje křížek.
  • Chybu u plenty nejde opravit škrtáním. Požádejte komisi o nový lístek.

Nepřišly vám lístky?

Hlasovací lístky měly dorazit do schránek nejpozději v úterý 6. října. Pokud je nemáte nebo jste je poškodili, nic se neděje. Okrsková komise vám v pátek i v sobotu vydá přímo ve volební místnosti nové. Stačí přijít s dokladem totožnosti.

Důležité informace

  • Volit se dá jen v okrsku podle místa trvalého pobytu, adresu své místnosti najdete na hlasovacích lístcích nebo na webu města.
  • Kdo může volit: občan ČR, který nejpozději v sobotu dovrší 18 let a má v Litoměřicích trvalý pobyt. Za stanovených podmínek také občané jiných zemí EU s trvalým pobytem ve městě.
  • Co si vzít: platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Bez dokladu vás komise volit nenechá.
  • Voličský průkaz neplatí: v komunálních volbách nelze hlasovat mimo svou obec.
  • Senát se nevolí: senátní obvod Litoměřice letos na řadě není, dostanete jen jeden lístek do zastupitelstva města.
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