Volební místnosti budou otevřené v pátek 9. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.
Kdo kandiduje
Na hlasovacím lístku jsou subjekty seřazené podle čísel, která se losovala v srpnu. Každá kandidátka může mít až 27 jmen.
|Č.
|Strana, hnutí, uskupení
|Lídr kandidátky
|Kdo je lídr
|1
|Občanská demokratická strana
|Filip Hrbek (ODS)
|historik
|2
|ANO 2011
|Radek Löwy (bez polit. přísl.)
|současný starosta, jednatel rybářů
|3
|Boží Litoměřice – KDU-ČSL
|Zdeňka Marie Čerkasov (KDU-ČSL)
|projektová koordinátorka
|4
|TEAM
|Lukas Wünsch (bez polit. přísl.)
|městský zastupitel
|5
|SPD s podporou Stačilo! a PRO
|Dominik Hanko (SPD)
|zastupitel města a kraje, preventista městské policie
|6
|DSZ – Za práva zvířat a nezávislí kandidáti
|Jaroslav Sepp (bez polit. přísl.)
|šéfkuchař, ochránce zvířat
|7
|Starostové a nezávislí a Sport a zdraví Litoměřice
|Václav Červín (STAN)
|ředitel základní školy
|8
|Naše Litoměřice 2026
|Miroslav Jiránek (bez polit. přísl.)
|dětský lékař a kardiolog
|9
|SEN pro Litoměřice
|Renata Kutina Vášová (Zelení)
|fundraiserka hospice
Nejmladším kandidátem je gymnazista Max Wypasek (Naše Litoměřice 2026), nejstarším třiadevadesátiletý lékař Ján Sarnovský (ANO 2011). Kompletní kandidátky zveřejnil Český statistický úřad.
Jak to dopadlo minule
Před čtyřmi lety vyhrálo ANO s 23,46 procenta hlasů a sedmi mandáty. Stejný počet křesel získalo nově vzniklé hnutí Naše Litoměřice (21,34 %), s nímž ANO uzavřelo koalici. Dlouholetá vládnoucí ODS skončila třetí (19,72 %, 6 mandátů) a odešla do opozice. Do zastupitelstva se dostaly ještě SPD (3 mandáty), Severočeši a Více pro Litoměřice (po 2). Volit tehdy přišlo 42,42 procenta oprávněných voličů.
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Jak správně volit
V Litoměřicích můžete rozdat nejvýš 27 hlasů, tedy tolik, kolik má zastupitelstvo členů. Lístek označíte za plentou a vložíte ho do úřední obálky, kterou dostanete od komise. Máte tři možnosti:
- 1. Celá jedna kandidátka. Dáte křížek do rámečku u názvu strany. Tím dáváte hlas všem jejím kandidátům v pořadí, v jakém je strana seřadila.
- 2. Jednotliví kandidáti napříč stranami. Křížkujete jen u jmen kandidátů, klidně z různých kandidátek. Celkem jich smí být nejvýš 27.
- 3. Kombinace. Zakřížkujete jednu stranu a navíc jednotlivé kandidáty z jiných kandidátek. Hlasy pro vybrané jednotlivce se započítají přednostně, zbylé hlasy do 27 dostanou kandidáti označené strany podle pořadí na listině.
Na co si dát pozor
Nepřišly vám lístky?
Hlasovací lístky měly dorazit do schránek nejpozději v úterý 6. října. Pokud je nemáte nebo jste je poškodili, nic se neděje. Okrsková komise vám v pátek i v sobotu vydá přímo ve volební místnosti nové. Stačí přijít s dokladem totožnosti.
Důležité informace