Volby v Litoměřicích vyhrála ODS s deseti mandáty, ANO odsunula na druhé místo

Komunální volby v Litoměřicích vyhrála ODS, získala deset mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhé skončilo hnutí ANO se šesti mandáty, minulý vítěz voleb. Třetí SEN pro Litoměřice bude mít tři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 42,12 procenta voličů.
Litoměřice byly baštou občanských demokratů až do předchozích komunálních voleb. "Je skvělé, že jsme vyhráli s náskokem před hnutím ANO. Výsledek beru jako velký závazek vůči lidem, kteří přišli volit," řekl ČTK lídr ODS Filip Hrbek. V pondělí večer se ODS sejde a rozhodne o dalším postupu.
"Máme radost z výsledků voleb v Litoměřicích a obecně i v regionu, který se možná otáčí jiným směrem," řekla ČTK lídryně hnutí SEN pro Litoměřice Renata Vášová. "Začínají povolební vyjednávání, ale všechno je velmi čerstvé. Vzájemně jsme si s vítězem voleb pogratulovali a uvidíme, co bude dál," uvedla.
ANO uvedlo na facebooku, že výsledek voleb respektuje s pokorou. "Mrzí nás, že jsme nezískali důvěru většiny voličů. Taková je demokracie a je potřeba její rozhodnutí přijmout se vztyčenou hlavou. Jsme ale hrdí na práci, kterou jsme odvedli. Na projekty, které jsme dokončili, na změny, které se podařily, i na lidi, kteří za nimi stáli," napsalo hnutí. "Ať už budeme v příštích letech v jakékoliv roli, Litoměřice zůstávají naším domovem a zájmy města pro nás budou vždy na prvním místě," uvedlo.
Lídr hnutí Naše Litoměřice Miroslav Jiránek ČTK řekl, že situace se dala předpokládat. "Výsledek je takový, že se může stát cokoliv. Přeju ODS, že uspěli. Děkujeme voličům. Jsme obecně otevření diskusi," uvedl.
Čtvrté Naše Litoměřice 2026 mají tři mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě SPD. Šestý je STAN se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadí Team s jedním zastupitelem.
Před čtyřmi lety vyhrálo komunální volby v Litoměřicích ANO, získalo sedm mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo uskupení Naše Litoměřice se sedmi mandáty. Třetí ODS získala šest zastupitelů. Čtvrtá SPD získala tři mandáty, dva zastupitele měli na pátém místě Piráti, TOP 09, KDU-ČSL. Šestí byli Severočeši se dvěma mandáty. Koalici ve volebním období 2022 až 2026 vytvořily ANO a Naše Litoměřice.
Výsledky komunálních voleb:
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ODS 30,66 56.706 10
ANO 20,12 37.204 6
SEN pro Litoměřice 11,69 21.616 3
Naše Litoměřice 2026 10,27 19.001 3
SPD 9,09 16.809 2
STAN 8,80 16.283 2
Team 5,43 10.050 1
KDU-ČSL 3,80 7029 0
DSZ 0,13 236 0
Zdroj: www.volby.cz