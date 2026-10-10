Volby v Lounech vyhrálo ANO, bude mít o zastupitele víc než nyní

Autor: ČTK
  20:26aktualizováno  21:23
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Komunální volby v Lounech opět vyhrálo ANO, získalo devět mandátů v zastupitelstvu, které má 29 členů. Bude tak mít o jednoho zastupitele víc než dosud. Druhé skončilo Pro lepší Louny se sedmi mandáty, polepšilo si o dvě křesla. Třetí Vize pro Louny bude mít pět zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Hlasování se zúčastnilo 37,21 procenta voličů.

Lídr ANO Milan Rychtařík uvedl, že hnutí chce pokračovat v započaté práci a prosazovat své programové priority. O případné koalici zatím rozhodnuto není. "Nějaké modelové varianty si malujeme, ale je ještě velmi brzy na jakékoli vyjádření," řekl ČTK.

Pavel Janda, lídr uskupení Pro lepší Louny řekl, že jeho kandidátům se podařilo splnit volební cíl, kterým byl zisk 20 procent hlasů. Výsledky podle něj otevírají několik možností povolebního uspořádání. Jednání by podle něj mohla postupovat rychleji než po minulých volbách, kdy trvala přibližně měsíc.

Zástupkyně Vize pro Louny Štěpánka Slezáková uvedla, že má uskupení radost ze zisku jednoho mandátu navíc. "Jenom nám je trochu líto, že jsme nezískali ještě šestý mandát, ale co se dá dělat, budeme pracovat i s tím," řekla ČTK. Zástupci uskupení podle ní jednají o povolební spolupráci s Pro lepší Louny a s Louny společně, které sdružují nezávislé, Piráty a Zelené. Zatím je podle Slezákové nikdo další neoslovil.

Čtvrté Louny společně mají dva mandáty, dva zastupitele budou mít také na pátém místě Unie pro sport a zdraví a šestí Lounští patrioti. Sedmou příčku obsadí SOCDEM s jedním zastupitelem. Na osmém místě skončila SPD také s jedním mandátem.

ANO mělo před čtyřmi lety osm mandátů a utvořilo koalici s SPD, ČSSD (nyní SOCDEM) a Lounskými patrioty. Pro lepší Louny získalo pět mandátů a čtyři mandáty ODS. Následovala SPD a Unie pro sport a zdraví, ty měly po třech mandátech. Do zastupitelstva se dostali ještě Lounští patrioti, tehdejší ČSSD (nyní SOCDEM) a Louny Společně - Piráti, nezávislí a Zelení. Všichni získali po dvou mandátech.

Výsledky komunálních voleb:

Strana Procenta Hlasy Mandáty

ANO 26,65 36.517 9

Pro lepší Louny 20,73 28.412 7

Vize pro Louny 16,79 23.012 5

Louny společně/Piráti 7,78 10.667 2

Unie pro sport a zdraví 7,61 10.423 2

Lounští patrioti 7,08 9705 2

SOCDEM 5,16 7068 1

SPD 5,07 6944 1

KSČM 3,14 4298 0

Zdroj: www.volby.cz

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