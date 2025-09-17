Jednání soudu se uskuteční videokonferenčně.
O podmínečné propuštění Vocásek usiloval již několikrát. Trest si nyní odpykává v Bělušicích na Mostecku, proto se jeho žádostí zabývá soud v Mostě.
Vocásek vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištných důvodů a jeho zločiny se vyznačovaly velkou brutalitou.
Trestu smrti těsně unikl, nejdéle vězněný Čech se možná brzy dočká svobody
Vocásek je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti. Nebyl popraven díky změně režimu v listopadu 1989, která kromě jiného přinesla i zrušení absolutního trestu. V srpnu 1990 mu soud původní trest změnil na doživotí.
Vocásek si ve věznici změnil příjmení na Navrátil.
Doživotí si kromě Vocáska v českých věznicích odpykává 48 dalších vězňů, z toho tři ženy.