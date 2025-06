Sinaj byl původně obžalován podle mírnější právní kvalifikace, kde by mu hrozilo nejvýše 18 let vězení. Nyní mu mohly soudy ukládat trest od 12 do 20 let. Odvolací senát se rozhodl uložit trest na spodní hranici zákonné sazby. Kromě vraždy potrestaly soudy muže i za výtržnictví a také za držení anabolik.

Sinaj dnes řekl, že činu lituje. Jeho obhájkyně v odvolání požadovala, aby soud čin překvalifikoval zpět na prostou vraždu. S tím ale odvolací senát nesouhlasil. Podle něj obžalovaný musel počítat s tím, že nůž použije ve chvíli, kdy se s ním vyzbrojil. Nemohlo se tak jednat o vraždu v afektu.

K potyčce, po které Sinaj bodl oběť nožem do obličeje a do hrudi, došlo v prosinci 2023 před domem, kde obžalovaný bydlel. Sinaj před ústeckým krajským soudem vypověděl, že po večeru stráveném s obětí a dalšími lidmi šel do ložnice, jeho přítelkyně hosty včetně oběti vyprovodila ven. Zanedlouho se poškozený vrátil. Bušil na dveře a požadoval, aby ho Sinaj pustil zpátky do bytu. Po potyčce poškozený vyzval obžalovaného, aby šel ven.

Sinaj loni v říjnu u soudu uvedl, že měl strach, aby si oběť nepřivolala někoho na pomoc. Z ložnice si proto vzal nůž a vydal se před dům. Kamarád si všiml, že má Sinaj v ruce nůž a začal prý pokřikovat, aby ho bodl. Obžalovaný uvedl, že kamarád mu po další potyčce dal pěstí do obličeje. Řekl, že se hodně naštval, uhodil muže do obličeje a poté ho bodl do hrudníku.