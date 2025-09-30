Za vraždu svého pětiletého syna a otce dostal muž doživotí v detenčním zařízení

Obžalovaný se hájil tím, že byl v té době ve stavu změněného vědomí, znalci to vyloučili a navrhli zabezpečovací detenci, protože je podle nich nebezpečný pro společnost. Soud návrhu vyhověl.
Tragédie se stala v rekreační chatě koncem loňského roku poté, co žena vyzvala syna, aby nekouřil uvnitř a šel ven.
Podle obžaloby jí pachatel hodil do obličeje pepř, z kuchyňské linky vzal nůž a ženě zasadil nejméně 18 ran. Jen naprostou náhodou nevzniklo poranění bezprostředně vedoucí ke smrti. Bez rychlé lékařské pomoci by zemřela. Na pomoc manželce přiběhl její muž. Ten útok syna, který mu zasadil nejméně 30 ran, nepřežil.
S kuchyňským nožem se pak útočník obrátil na nezletilého. I ten po sedmi ranách nožem zemřel na místě.