Soudní senát své rozhodnutí odůvodnil tím, že jde o porušení práv zvláště zranitelné osoby. Muž zneužil svého postavení nevlastního otce a porušil práva poškozené v domácím prostředí, kde by dítě naopak mělo být v bezpečí. Přitěžující okolnost pak soud shledal také v četnosti a délce trvání trestného činu.
Dívku podle Krajského soudu v Ústí nad Labem zneužíval její otčím téměř pět let. Začal s tím ve chvíli, kdy jí bylo pět. Muž dívku osahával, hladil po těle, dával jí penis do ruky, na genitálie připínal svorky, na bradavky jí lepil černou lepicí pásku, kapal vosk na tělo.
Sexuální praktiky na dívce vykonával převážně v době, kdy spala, přičemž jí podával lék na spaní, aby ji přivedl do hlubokého spánku. Všechno si točil, fotil a následně sdílel na takzvaném darknetu. Případ odhalil americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který ho předal kolegům v Česku.
FBI odhalila pedofila z Teplicka, zneužívání pětileté nevlastní dcery sdílel
Zástupkyně poškozené žádala jako náhradu nemajetkové újmy 600 tisíc korun, soud prvního stupně jí přiznal 200 tisíc a se zbytkem odkázal na občanskoprávní řízení. Odůvodnění pro tuto částku bylo takové, že děvče si nejzávažnější činy, kterých se na ní otčím dopustil, nepamatuje a v bdělosti brala činy muže jako hru, muži důvěřovala. Dalším důvodem bylo také to, že muž s poškozenou nesouložil a nepronikl do ní.
Proti tomu se ale dnes v dopise ohradila opatrovnice poškozené. Fakt, že si dívka z trestných činů, které na ní byly spáchané, nic nepamatuje, považuje naopak za přitěžující okolnost, protože tak děvče zbavil možnosti se bránit. Dívku navíc bude do budoucna poškozovat to, že fotografie jejích intimních partií se nadále šíří na darknetu.
Muži nejprve hrozilo 18 let vězení za pokus o znásilnění a pořizování a šíření dětské pornografie. Všechna jeho odvolání byla zamítnuta stejně jako dovolání k Nejvyššímu soudu. V současnosti si odpykává desetiletý trest ve věznici s ostrahou a musí také podstoupit odpovídající léčbu, protože mu znalci diagnostikovali pedofilní sadomasochismus.