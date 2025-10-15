Zapálení Českého Švýcarska u odvolacího soudu. Obžaloba trvá na strážcově vině

Pražský vrchní soud bude řešit kauzu založení rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Obžalobě z obecného ohrožení a z poškození cizí věci čelí bývalý dobrovolný strážce parku Jiří Lobotka. Krajský soud muže v lednu ohledně hlavního skutku osvobodil, vyměřil mu dva roky vězení a ústavní léčení za pozdější menší požáry. Státní zástupce se proti tomu obratem odvolal, trvá na Lobotkově vině.
Jiří Lobotka v doprovodu svého advokáta opouští budovu Krajského soudu v Ústí...

Jiří Lobotka v doprovodu svého advokáta opouští budovu Krajského soudu v Ústí nad Labem. Po více než roce a půl ve vazbě se dostal na svobodu. (24. ledna 2025) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Obžalovaný Jiří Lobotka přichází do jednací síně Krajského soudu v Ústí nad...
První týden hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko (konec července 2022)
Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček již v týdnu...
Obhájce Vít Pavko před začátkem soudního líčení s bývalým dobrovolným strážcem...
43 fotografií

Největší lesní požár v Česku, který si vyžádal evakuaci pěti stovek lidí a zásah šesti tisíc hasičů, vypukl u Hřenska v červenci 2022.

Lobotka se k zapálení národního parku doznal v psychiatrické léčebně, následně ale přiznání odvolal. Hrozí mu až 15 let odnětí svobody, státní zástupce pro něj navrhl nejméně dvanáctiletý trest. Stát vznesl nárok na uhrazení škody ve výši 225 milionů korun.

Nevinen. Soud zprostil obžaloby muže viněného ze zapálení Českého Švýcarska

Za menší požáry založené zjara 2023 na Děčínsku se Lobotka u ústeckého krajského soudu omluvil. Soudní senát dospěl k závěru, že o mužově vině v případě předchozího rozsáhlého požáru neexistuje žádný přímý ani nepřímý důkaz.

Obžaloba tvrdí, že Lobotkovým motivem ke žhářství bylo to, že musel před lety ukončit působení na pozici dobrovolného strážce a později neuspěl ve výběrovém řízení pořádaném správou parku.

28. července 2022

Požár v Českém Švýcarsku

