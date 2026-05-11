Vyhlídka na Děčínsku, ze které spadly děti, nevypadala podle svědků zanedbaně

Vyhlídka Triangl v Markvarticích na Děčínsku, z níž v létě 2023 spadly děti, vizuálně nepůsobila zanedbaně. Před okresním soudem v Děčíně to dnes uvedli pořadatelé tábora, kterého se děti účastnily. Na vyhlídce se skupiny dětí pravidelně fotily. Poslední fotografii organizátoři pořídit nestihli, pod náporem dětí nevydrželo ztrouchnivělé uchycení podesty, řekli pořadatelé. Zranění utrpělo osm dětí. Obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti a způsobení těžké újmy na zdraví čelí spolek Triangl, jeho členové a revizorka. Obžalovaní se cítí nevinní.
Obvinění jako správci a provozovatelé vyhlídkové věže na vrchu nazývaném Triangl podle obžaloby neurčili konkrétní osobu odpovědnou za technický stav věže a neprováděli údržbu, neohlásili neprodleně stavebnímu úřadu závady na stavbě. Kvůli absenci řádných technických kontrol věže se 3. srpna 2023 kolem 20:15 utrhly shnilé vodorovné nosné prvky konstrukce zvýšené podlahy vyhlídkové věže. K zemi se zřítila ve chvíli, kdy na ní byl přesně nezjištěný počet lidí. Plošina byla ve výšce 3,6 metru nad zemí.
Pořadatelé tábora pro děti organizovali návštěvy vyhlídky pravidelně, aby dětem umožnily přespat v přírodě. Připravovali pro ně také stezku odvahy. Na vyhlídku skupiny chodily, aby měly společnou fotografii. Před nehodou byla část dětí na vyhlídce, další na ni teprve lezly, když podesta zapraskala a zhroutila se. Některé děti po pádu plakaly, některé se udržely na části vyhlídky, která se nezhroutila, popsala pořadatelka tábora.
"Vypadalo to, že se o ní starají, ani by nás nenapadlo, že to spadne," řekla ke stavu vyhlídky organizátorka. Až po pádu vyhlídky si všimla, že uchycení podesty bylo ztrouchnivělé. "Na první pohled nebylo vidět, že by vyhlídka byla shnilá. Bylo vidět, že je opravená. Byl tam nový ochoz a nová podesta," uvedla svědkyně. Provozního řádu si nevšimla ani v den události, ani při některé z předešlých návštěv místa. V obdobném duchu vypovídal její manžel.
Mezi výčtem zranění, která děti utrpěly při pádu, jsou zlomeniny hrudní a bederní páteře, zhmoždění obličeje, mnohočetné zlomeniny, otřes mozku a další. Podle obžaloby způsobili obvinění obecné nebezpečí tím, že porušili důležitou povinnost vyplývající ze zákona a způsobili tím těžkou újmu na zdraví. Vyhlídka už na místě nestojí. Nedlouho po jejím zřícení nechal spolek Triangl její zbytky strhnout.
Za obecné ohrožení z nedbalosti a způsobení těžké újmy na zdraví hrozí obžalovaným až osm let vězení. Obžalovaní se cítí nevinní. Obhajoba má kromě jiného za to, že příčinou pádu nemusel být stav vyhlídky, ale spíše její přetížení. Další jednání jsou nařízená až do podzimu.