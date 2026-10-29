Vyhlídka Rudolfův kámen na Děčínsku se po opravě altánu znovu otevře turistům

Vyhlídka Rudolfův kámen u Jetřichovic na Děčínsku se má turistům znovu otevřít v pondělí 2. listopadu. Správa Národního parku České Švýcarsko ji na necelý měsíc uzavřela kvůli opravě vrcholového altánu, který byl ve špatném technickém stavu. Součástí opravy byla výměna poškozených nosných prvků, obnova dřevěného opláštění a střechy i nový nátěr. Náklady činí zhruba 250.000 korun, řekl ČTK mluvčí správy parku Tomáš Salov.
Altán na vrcholu skalní vyhlídky u Jetřichovic je vystavený náročným povětrnostním podmínkám, které postupně narušují použité materiály. "Tou poslední kapkou, která nás přiměla k tomu, abychom tam spustili rozsáhlejší údržbu bylo, že uhnil jeden z nosných trámů toho altánu a tím pádem se celá ta stavbička stala nestabilní," řekl Salov. Místo stržení altánu nebo výstavby nového se správa parku rozhodla stavbu zachovat a vyměnit její dožilé části.
Příští rok plánuje správa parku opravu přístupových cest ke všem třem Jetřichovickým vyhlídkám, tedy Mariině vyhlídce, Vilemínině stěně a Rudolfovu kameni. Práce se mají týkat okruhu z Jetřichovic přes jednotlivé vyhlídky a zpět. Opravit je potřeba mimo jiné schody vytesané do pískovce. "Časem a používáním se opotřebovaly natolik, že jsou to vlastně spíše skluzavky než schody," dodal Salov. Správa chce také zpevnit okraje cest a opravit další poškozené úseky.
Opravy se příští rok neobejdou bez krátkodobých uzavírek některých částí tras kvůli bezpečnosti turistů. "Musíme umožnit těm dodavatelským firmám, aby mohly v klidu pracovat a aby tam nedocházelo k úrazům návštěvníků," řekl mluvčí. Správa parku chce harmonogram připravit tak, aby nebyly současně uzavřené všechny tři vyhlídky. Nyní vybírá dodavatele prací.
Současný název dostala vyhlídka podle knížete Rudolfa Kinského, který skálu navštívil v roce 1824 a nechal zde vybudovat vyhlídku se 170 schody. Rudolfův kámen je výrazný pískovcový vrch v nadmořské výšce 484 metrů.