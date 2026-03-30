Radní Ústeckého kraje dnes zřejmě naposledy schvalovali dotaci pro filmaře. Téměř 20 milionů korun si rozdělí devět projektů, mimo jiné film Gerta Schnirch. Částka 50 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace je téměř vyčerpaná. Hejtman Richard Brabec (ANO) novinářům řekl, že kraj chce v podpoře pokračovat, tvůrci snímků se podle něj nicméně chtějí vracet i bez finančních pobídek.
"Těch filmů tady byly natočeny opravdu desítky. Myslím, že to přispělo k tomu, že se tady objevila celá řada filmových studií, které, pevně věříme, se sem budou v budoucnu vracet a už se sem vrací," uvedl hejtman.
Příjem žádostí o dotaci kraj spustil v červnu 2024. Podpora byla určená na tři typy aktivit, a to celovečerní hraný film pro kina, celovečerní dokument pro kina a projekt pro on-line a televizní vysílání. Na celovečerní hrané snímky mohli čeští producenti získat až dva miliony korun, na dokument milion korun a seriál, minisérii nebo televizní film až 3,5 milionu korun. "V nějaké podobě dotací, byť omezené, bychom chtěli pokračovat i nadále," dodal Brabec.