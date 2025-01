Teplické muzeum přibližuje historii těžby uhlí, návštěvníky zavede i do štoly

Výstavu autoři nazvali jednoduše Uhlí. „Výstava je určena pro širokou veřejnost, která těžbu a hornictví často bere jenom jako okrajovou záležitost a vidí jen krajinu po těžbě. Proto chceme ukázat, že to zdaleka není tak jednoduché. Výstava cílí na všechny generace a měla by zaujmout veškeré návštěvníky od dětí po odborníky včetně bývalých horníků, kteří si zde mohou na svou práci zavzpomínat,“ uvedla ředitelka muzea a iniciátorka výstavy Jana Ličková.

Výstava je rozdělena na geologicko-mineralogicko-paleontologickou část a oddíl, který pokrývá historii dolování až po současnou rekultivaci těžbou zdevastované krajiny. Do problematiky těžby uhlí a jejích dopadů na krajinu výstava nahlíží prostřednictvím autentických exponátů zapůjčených přímo z dolů, od soukromých sběratelů a ze sbírek hornických muzeí. Pozornost věnuje také okolnostem vzniku uhlí a způsobů jeho dobývání. Část výstavy popisuje důlní neštěstí a možnosti, jak jim předcházet.

„Návštěvníci se přehledně dozvědí, jak uhlí vznikalo, ale nemusí se bát přehlcení informacemi. Expozice chce zmínit každou důležitou část procesu dobývání uhlí od vývoje těžby až po rekultivace,“ popsala Ličková.

Expozice přibližuje práci měřičů, kteří zakreslují ložisko podle nálezů geologů. Dále ukazuje příklady archeologických nálezů, které byly při těžbě objeveny. Výstava ukazuje zkamenělé otisky pravěkých rostlin a živočichů nebo historické šperky, zbraně a nádoby. Návštěvníci se mohou těšit například na zlatý poklad z lokality pohřebiště v Nesvěticích pocházející z 11. století, který ještě nikdy nebyl vystaven.

Součástí přehlídky jsou také modely kolesových rypadel a zakladačů a další techniky, historické předměty, které dříve používali důlní záchranáři, sbírka hornických kahanů nebo ukázka různých vzorků hnědého uhlí. Zajímavostí je velký trojrozměrný řez historickým rudným dolem, v jehož útrobách pracovalo obří vodní kolo.

Největším lákadlem zejména pro děti je model historické štoly včetně kolejí a důlního vozíku. „Model názorně ukazuje, jak to v historii vypadalo v hlubinných dolech,“ upozornila Ličková.

Cílem výstavy je podle jejích tvůrců snaha probudit ve veřejnosti zájem o okolní krajinu, protože i když byla těžbou zásadně změněna, dokáže být s lidskou pomocí opět oživena. „Vzhledem k tomu, že těžba uhlí jde do útlumu, měla jsem pocit, že právě nyní je na tuto výstavu vhodná chvíle. Chtěli jsme dát věci do souvislostí a ukázat, co vše za tím stojí. Je to jakési důstojné rozloučení s touto činností jako takovou,“ uzavřela Ličková. Výstavu je možné navštívit do 30. března.