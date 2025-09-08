Výstava v Roudnici odhaluje tajemství vody, zvukové umění i fosilie

Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem se rozlévá neobyčejný příběh. Výstava O času a vodě ukazuje, jak šestice umělců a umělkyň mladší a střední generace nahlíží na téma vody a paměti ve své aktuální tvorbě.
Práce designérky Anny Jožové ze série Kairo (2023). | foto: Galerie Moderního umění Roudnice

Prostorová instalace Terezy Severové.
Multikanálová zvuková kompozice Elbe - Labe od Poliny Khatsenky.
Textilní instalace Lucie Nováčkové z cyklu LaTence.
Polina Khatsenka zachytila zvuky řeky.
„O našich řekách se vypráví tisíce mýtů a příběhů. Některé z nich sdělují prostřednictvím svých děl i osobnosti zastoupené na výstavě O času a vodě. Každá z nich v průběhu svého života vstoupila do blízkého kontaktu s proudícím živlem vodního toku v jeho nejrůznějších podobách,“ uvedla kurátorka výstavy Nina Moravcová.

Umělci, kteří se snažili zachytit různé proměny v paměti člověka i krajiny, ke svému náhledu využili jak vizuální, tak i zvuková sdělení. Návštěvníky výstavy tedy čeká nevšední kombinace smyslových vjemů. „Tereza Severová ve své práci Soutok kombinuje digitální koláž, fotografii a prostorovou instalaci. Reflektuje v ní proměny lokality na soutoku Vltavy a Berounky. Vlastní snímky kombinuje s obrazy zachycenými v proudu datových toků, jež dokumentují proměnu tohoto místa v čase. Zajímá ji, jakým způsobem se média a technologie propisují do našeho vnímaní okolního světa,“ popsala Moravcová.

Podobné téma reflektuje také Lucia Sceranková, která ve velkoformátové fotografii propojuje téma tekutosti vody s fluidním charakterem digitálního obrazu. S tímto snímkem komunikují skleněné objekty designérky Anny Jožové. Berou na sebe podobu prehistorických fosilií, nerostných vyvřelin nebo oblázků, které tisíce let formovala voda, aby na krátký okamžik ulpěla v jejich prohlubních. „Textilní instalace Lucie Nováčkové se proti tomu spíše než na paměť materiálu zaměřuje na naši vlastní paměť a procesy, které ji formují. Její práce Vnitřní fraktál vychází z dlouhodobého pozorování řeky Orlice,“ podotkla kurátorka.

Vedle výtvarných instalací výstava nabízí i zvukové projekty. „Absolventka ústecké univerzity Polina Khatsenka zkoumá řeku Labe skrze multikanálovou zvukovou kompozici Elbe-Labe. Z reproduktorů se zde linou zvuky řeky Labe, které autorka společně s 13 kolegy nahrávala v totožném čase na 14 místech mezi Špindlerovým Mlýnem a Hamburkem. Tímto společným úsilím vznikl sonický hyperobjekt, který mapuje neustále se měnící proud řeky a koncentruje v sobě rozličná sonická prostředí z několika částí toku,“ popsala kurátorka.

Výstavu je možné v roudnické galerii navštívit do neděle 14. září.

