Výstava v Terezíně ukazuje práce žáků, které vznikly za 30 let výtvarné soutěže

Muzeum ghetta v Terezíně na Litoměřicku otvírá výstavu ke třiceti letům výtvarné soutěže určené žákům základních a středních škol. Návštěvníci si ode dneška mohou prohlédnout oceněné práce zaslané do soutěže v letech 1996 až 2026. Cílem soutěže je vést mladé lidi k zamyšlení nad významem humanity a demokracie, ale také nad nebezpečím totalitních a autoritářských režimů či jakékoli diskriminace. ČTK o tom informoval mluvčí Památníků Terezín Stanislav Lada.
Výstava připomíná také osobnosti, které jsou s výtvarnou soutěží spojené. Od roku 2015 soutěž nese název Memoriál Hany Greenfieldové. Greenfieldová byla vězeňkyní Terezína a podporovala umění s tematikou terezínského ghetta. Nacisté ji deportovali do Terezína v červnu 1942. Greenfieldové, která pochází z Kolína, bylo tehdy 16 let. S historií soutěže je spojen také historik Památníku Terezín a člen Terezínské iniciativy Erik Polák. Jeho jméno od roku 1997 nese Cena Erika Poláka, která je udělována s podporou Terezínské iniciativy.
Za 30 let existence soutěže vzniklo množství dětské a studentské práce, které se různými způsoby vyrovnávají s tématy spojenými s historií, pamětí a lidskostí. Výstava nabízí výběr z oceněných děl a zároveň umožní sledovat, jak se v průběhu tří desetiletí měnil pohled mladých lidí na témata svobody, odpovědnosti, demokracie a nebezpečí totalitních režimů. Výstava je otevřená do konce října.
Nacisté zavlekli v letech 1941 až 1945 do terezínského ghetta na 155.000 Židů z celé Evropy. Odhaduje se, že v důsledku stresu, hladu a špatných ubytovacích podmínek zemřelo v ghettu 35.000 lidí.