Výstavba sportovní haly v Jirkově je ve finiši

Začala také výstavba přístupového chodníku k hale ze směru od ZŠ Nerudova, a to včetně nového oplocení, pokračuje rovněž budování parkoviště i pokládka venkovních kabelů k veřejnému osvětlení.
Osadily se i ocelové konstrukce s koši pro basketbal. „V květnu se musí dokončit veškeré instalace v prostoru herní plochy, jde o elektroinstalace, vzduchotechniku, kamerové rozvody a audiovizuální techniku, včetně akustického obkladu, aby se na začátku června mohla začít pokládat sportovní podlaha,“ uvedl mluvčí Jirkova Vladimír Vacula.
Nový objekt má město převzít v červenci.
„Půjde o třípodlažní objekt pro více druhů sportů, hlavně pro míčové hry. Nová hala bude mít veškeré sociální zázemí a také recepci, občerstvení i ošetřovnu. Nebude v ní chybět tribuna pro rodiče a další fanoušky. Celkově se zde pohodlně usadí přes 300 diváků a do prostorných a dobře vybavených šaten se vejde 160 hráčů,“ popsal Vacula.