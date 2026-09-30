Výzkum ve školách v Litoměřicích ukázal na četné zkušenosti dětí se šikanou

Zkušenost s tím, že jim někdo ubližuje, má mezi staršími dětmi 46 procent chlapců a 58 procent dívek, ukázal výzkum v litoměřických školách. Většinou nejde o fyzické napadání, ale o vztahovou šikanu, tedy pomlouvání, vylučování z kolektivu nebo ignorování spolužáků. Výsledky využijí školy a město pro prevenci rizikového chování a k podpoře bezpečného školního prostředí. Radnice to dnes uvedla na webu.
Výzkum se podle ní uskutečnil mezi 884 žáky litoměřických základních škol. Zapojilo se všech šest základních škol, které zřizuje město. Dotazníkové šetření se týkalo žáků 4., 5., 8. a 9. ročníků. Výzkum tak zachytil zkušenosti a názory dětí ve věku přibližně od deseti do 15 let. Výzkum pro město zpracovali odborníci z Katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Katedry sociální práce Univerzity J. E. Purkyně ve spolupráci s odborem školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu.
Výsledky podle radnice ukázaly, že školní klima v litoměřických základních školách je celkově hodnoceno spíše pozitivně. Také pocit bezpečí ve školách je podle výsledků poměrně vysoký. Výzkumníci konstatují, že se žáci ve škole a jejím okolí obecně cítí spíše bezpečně. Za nejméně bezpečné místo děti napříč školami označovaly školní toalety. U starších žáků se mezi hůře hodnocenými prostory objevily také šatny a část respondentů uváděla nižší pocit bezpečí přímo ve třídách.
Významná část výzkumu se věnovala zkušenostem dětí se šikanou a opakovaným ubližováním. Za oběť šikany se samo označilo 24 procent mladších a 15 procent starších žáků. Výzkumníci současně posuzovali jednotlivé odpovědi podle širšího souboru odborných kritérií. Do kategorie potenciální oběti opakovaného ubližování tak mohli zařadit také děti, které samy svou zkušenost jako šikanu nepojmenovaly. Tato kritéria naplnilo 29 procent mladších žáků; u starších žáků šlo o 46 procent chlapců a 58 procent dívek. Tyto údaje zachycují širší skupinu dětí se zkušeností s opakovaným ubližováním, včetně těch, které samy svou zkušenost jako šikanu neoznačily.
Nejčastější formou šikany přitom není fyzické napadání, ale vztahová šikana, jako je pomlouvání, vylučování z kolektivu nebo ignorování spolužáků. Právě tyto projevy označují autoři výzkumu za obtížněji rozpoznatelné, přesto však mohou mít na děti výrazný dopad. Výzkum se zaměřil také na kyberšikanu. Zkušenost s některou z jejích forem uvedlo přibližně 16 procent respondentů. U mladších žáků převažovaly urážlivé nebo nepříjemné zprávy, zatímco u starších se častěji objevovalo sdílení fotografií či videí bez souhlasu dotčeného člověka.
Výsledky mají školám a městu pomoci přesněji zaměřit prevenci a reagovat na situace, které děti vnímají jako problematické. Poslouží jako podklad pro plánování preventivních aktivit se zaměřením na vztahovou šikanu, kyberšikanu a bezpečí v místech, která žáci označili jako problematická, uvedla radnice.