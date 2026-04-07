Teplická městská policie díky záznamu z kamer odhalila, že psa vzal ze sedačky spolujezdce neznámý muž. Nato nasedl do auta stojícího opodál a odjel.
Registrační značka zlodějova vozu ale byla z kamerového záznamu dobře čitelná, a tak po něm policisté hned začali pátrat.
|
Auto zloděje nakonec zastavila hlídka dálniční policie až na druhém konci republiky u Břeclavi. Ukradená fenka se v něm tou dobou stále nacházela. Pomocí čipu se potvrdilo, že se skutečně jedná o odcizené zvíře.
„Po pár hodinách tak došlo ke šťastnému shledání paničky a jejího mazlíčka.“ uvedla policie na síti X.