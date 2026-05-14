Z bytu v Duchcově ukradli zloději věci za milion korun

Tehdy neznámý pachatel vlezl na oplocený pozemek u rodinného domu a následně poškodil zámek vstupních dveří.
V bytě pak šel na jistotu, neboť odcizil hodnotné věci, jako jsou drahé hodinky, zlaté šperky, ale hlavně trezor s velkou hotovostí v korunách a v eurech. Celkem se škoda vyšplhala i s poškozením téměř na milion korun.
Případem se ihned začali zabývat policisté z teplické kriminální policie.
„Ti různými policejními úkony a šetřením došli k závěru, že krádež má na svědomí trojice z okresu Náchod. Dva muži a jedna žena se po vzájemné domluvě vydali do Duchcova na jistotu, jelikož jeden z podezřelých měl rodinné vazby na poškozeného a věděl, že je majetný. Navíc měl informaci, kdy nebude doma,“ sdělila teplická policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
V tu dobu se tedy dvojice mladých mužů ve věku 24 a 26 let vloupala do bytu. Následně vynesli odcizené věci ven před dům, kde na ně čekala v připraveném vozidle jejich pomocnice. Z místa pak odjeli zpět na Náchodsko.
Po několika týdnech spadla klec a všichni tři byli zadrženi a obviněni z krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody.
„Část odcizených věcí se podařilo zajistit a budou vráceny zpět majiteli,“ dodala Gazdošová.