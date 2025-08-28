Z čerpací stanice v Mostě si chtěl v kanystru bez zaplacení odnést víc než 20 litrů benzinu

Více než 20 litrů benzinu si chtěl bez zaplacení odnést z jedné čerpací stanice v Mostě 56letý muž.
K benzince v nočních hodinách přišel s kanystrem, do kterého si natankoval 22 litrů benzinu v hodnotě 725 korun.
„Místo k pokladně to vzal ale opačným směrem přes silnici a odešel bez zaplacení. Volání obsluhy stanice zákazník ignoroval. Vše ale viděla skupinka osob, která tam zrovna nakupovala. Společně se jim podařilo muže zadržet na druhé straně vozovky a přivolat policejní hlídku,“ uvedl mostecký policejní mluvčí Václav Krieger.
Zloděj hlídce vysvětloval že si naplněný kanystr přinesl zatím k vozidlu jen do doby, než přijede kamarád z Chomutova vše uhradit.
„Místo čekání na kamaráda se motorista svezl služebním vozem přímo do cely. Z databáze vyšla najevo skutečnost, na kterou Jirkovan asi zapomněl. Tím byl jeho tři týdny starý trest. Okresní soud v Chomutově muže v polovině letošních prázdnin odsoudil pro spáchání majetkového trestného činu,“ dodal Kriger.
Muž je tak po krátké době opět podezřelý ze spáchání přečinu krádeže.
„Vzhledem k předchozímu podmíněnému trestu mu teď hrozí další, tentokrát až tříletý,“ poznamenal Krieger.