Z čerpací stanice v Mostě si chtěl v kanystru bez zaplacení odnést víc než 20 litrů benzinu

Autor: vlm
  6:59
Zloděje, který chtěl odejít bez zaplacení, zadržela skupina duchapřítomných zákazníků z benzinky a poté přivolala policejní hlídku.

Více než 20 litrů benzinu si chtěl bez zaplacení odnést z jedné čerpací stanice v Mostě 56letý muž.

K benzince v nočních hodinách přišel s kanystrem, do kterého si natankoval 22 litrů benzinu v hodnotě 725 korun.

„Místo k pokladně to vzal ale opačným směrem přes silnici a odešel bez zaplacení. Volání obsluhy stanice zákazník ignoroval. Vše ale viděla skupinka osob, která tam zrovna nakupovala. Společně se jim podařilo muže zadržet na druhé straně vozovky a přivolat policejní hlídku,“ uvedl mostecký policejní mluvčí Václav Krieger.

Zloděj hlídce vysvětloval že si naplněný kanystr přinesl zatím k vozidlu jen do doby, než přijede kamarád z Chomutova vše uhradit.

„Místo čekání na kamaráda se motorista svezl služebním vozem přímo do cely. Z databáze vyšla najevo skutečnost, na kterou Jirkovan asi zapomněl. Tím byl jeho tři týdny starý trest. Okresní soud v Chomutově muže v polovině letošních prázdnin odsoudil pro spáchání majetkového trestného činu,“ dodal Kriger.

Muž je tak po krátké době opět podezřelý ze spáchání přečinu krádeže.

„Vzhledem k předchozímu podmíněnému trestu mu teď hrozí další, tentokrát až tříletý,“ poznamenal Krieger.

Na dalších místech v centru Loun se bude platit za parkování

Poplatek bude nově nutné uhradit za stání na Mírovém náměstí v úseku od ulice Beneše z Loun k ulici Hilbertova a v Hilbertově ulici v úsecích od č. p. 1 po ulici U Synagogy a od č. p. 77 po ulici...

28. srpna 2025  6:59

