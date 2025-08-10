Kvůli nedostatku vody v tocích vydal vodoprávní úřad teplického magistrátu zákaz odběru povrchové vody z některých řek a potoků na Teplicku.
Přímo v Teplicích se jedná o potok Bystřice, Modlanský a Sviní potok. V dalších částech okresu jde o potoky Bouřlivec, Zabrušany, Duchcovský a Hájský potok, Krupský potok, Loučenský a Luční potok, Maršovský potok, Modlanský potok, Osecký potok, Sviní potok, Unčínský a Zalužanský potok.
Zákaz platí pro zalévání zahrad, hřišť a trávníků, mytí aut, napouštění nádrží a bazénů. Za porušení hrozí vysoká pokuta.
Opatření platí do odvolání, pravděpodobně do konce října. Pokud dojde ke zlepšení hydrologických podmínek, může být zrušené dříve.
Zákaz už platí také na Chomutovsku nebo Lounsku.