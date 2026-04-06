Za částečné uzavírky se bude opravovat průtah Chabařovicemi na Ústecku

Za částečné uzavírky se bude opravovat průtah městem Chabařovice na Ústecku. Dopravu budou řídit semafory. Stavební firma si přebírá staveniště 8. dubna. Rekonstruovat se bude také kanalizace a vodovod, chodníky, parkovací místa. ČTK o tom informovala krajská mluvčí Magdalena Fraňková. Oprava bude stát téměř 100 milionů korun.
K rekonstrukci se přistoupilo kvůli špatnému stavu kanalizace a vodovodu. Proto se jedná o stavbu, na které se podílí Severočeská vodárenská společnost (SVS). Oprava potrubí, kde je investorem SVS, se bude týkat Husova náměstí, náměstí 9. května a Radniční ulice. Obyvatelé, kteří nejsou připojení k veřejné kanalizaci, se mohou napojit. Radnice uvedla, že to pro ně bude levnější, než kdyby se rozhodli pro dodatečné napojení.
Ve špatném stavu je také silnice druhé třídy, která vede městem. Investory oprav komunikace v úseku Husovo náměstí a náměstí 9. května jsou Ústecký kraj a Chabařovice. Ve městě se opraví hlavní silnice, která se zúží na jednotnou šířku a upraví se křižovatky, parkování i přechody pro chodce. Součástí bude také nová podoba chodníků, veřejného osvětlení a doplnění městského vybavení.
Stavební práce budou trvat přibližně rok a čtvrt. Při pracích bude silnice v Chabařovicích částečně uzavřená, doprava ale zůstane zachovaná v jednom pruhu, kde ji budou řídit semafory. Auta projedou vždy po polovině vozovky a chodci se dostanou k domům po oddělených trasách a přes lávky.
Rekonstrukce se opozdila. Začít měla v polovině března. Čekalo se na dokončení opravy mostku, která se protáhla. O přestavbě se nicméně hovořilo už před lety. Zastupitelé podle tehdejšího vyjádření starostky Aleny Vaněčkové (ANO) v roce 2022 rekonstrukci nepodpořili, protože by se samospráva výrazně zadlužila. Město se podílí částkou okolo 30 milionů korun. Na dotazy ČTK, jestli si radnice vzala úvěr nebo získala na investici dotaci, nikdo z oslovených zástupců města a městského úřadu neodpověděl.