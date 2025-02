Za odpady si lidé ve Štětí připlatí, části místních se to nelíbí

Město navíc zrušilo osvobození od placení poplatků pro děti a seniory. Lidé si na tak výrazné navýšení stěžují, vedení města naopak upozorňuje, že už tak vývoz odpadu obrovskou částkou dotuje.

„Otázku zvýšení poplatku jsme diskutovali poslední dva roky a záměr jsme schválili téměř konsenzuálně napříč politickým spektrem,“ vysvětluje starosta Miroslav Andrt (Cesta lepším směrem).

Hlavní motivací podle něj bylo, že se za posledních pět let výrazně zvedly náklady na likvidaci odpadů i nakládání s tříděnými složkami.

„Stojí za tím jednak tlak státu na minimalizaci skládkování, který se projevuje vyššími cenami za ukládání, a jednak se do toho promítá inflace posledních let. Ročně město vydá za ukládání odpadu včetně provozu sběrného dvoru a nakládání s tříděným a nebezpečným odpadem více než 20 milionů korun,“ dodává starosta.

Nejde prý o vysokou částku

Andrt dále upozorňuje, že ve srovnání s jinými městy není nová částka nijak příliš vysoká. Například poplatky za odpady v okresních městech Ústeckého kraje se pohybují v rozmezí od 700 do 1 000 korun, nepočítaje v to ovšem Teplice, kde místní za odpady neplatí nic.

Lidé ve Štětí na poplatcích za odpady v minulých letech ročně zaplatili tři miliony korun. K tomu zhruba milion korun město dostává od společností nakládajících s tříděným odpadem.

„Občané tedy zaplatí méně než pětinu toho, kolik město vyvážení odpadů stojí,“ podotýká starosta.

Nyní občané Štětí za odpady zaplatí 800 korun, s výjimkou dětí do čtyř let a seniorů nad 70 let, kteří zaplatí poloviční sazbu.

„Když to člověk přepočítá, je to pro děti a seniory zhruba koruna za den a pro ostatní něco přes dvě koruny denně. A za to mají, co se odpadů týče, veškerý komfort,“ popisuje Andrt s tím, že sběrný dvůr ve Štětí má na rozdíl od mnoha měst otevřeno sedm dní v týdnu.

Kritika od místních

Navýšení poplatků se u mnoha místních dočkalo kritiky. „To je dost darda! Proč o tolik? To je skoro o 60 procent,“ rozčiluje se paní Zuzana.

Vedle nevole však někteří místní upozorňují, že navýšení poplatků je také důsledkem špatného třídění. „Nemuselo by se platit tolik, kdyby se pořádně třídilo,“ píše na sociální síti Tomáš.

Podle starosty by separace odpadu opravdu mohla být lepší. „K městu Štětí patří také devět spádových vesnic. Odpady dobře třídí domkáři a lidé na vesnicích. Máme tu však i velká sídliště, kde je úroveň třídění daleko horší. V tomto anonymním prostoru jsou ještě velké rezervy,“ podotýká Andrt.

Lidé se také ptají, zda se nyní budou popelnice vyvážet častěji. Vedení Štětí to ale neplánuje, naopak upozorňuje na trend v jiných městech, kde se četnost vývozu komunálního odpadu díky třídění snižuje.

„Občanům v domcích bychom proto chtěli nabídnout popelnice na papír, aby nekončil v komunálním odpadu. Svoz komunálního odpadu máme zatím jednou týdně a na některá sídliště zajíždí kuka vozy dvakrát týdně,“ doplňuje starosta.