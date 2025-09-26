Kulturní program odstartuje na náměstí v 10.30 hodin vystoupením imitátora Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, po kterém budou následovat skupiny KrisKros a cappella, Děda Mládek Illegal Band či Claymore.
V 11 hodin proběhne v kostele sv. Mikuláše požehnání úrodě. Děti potěší ve sportovním areálu pouťové atrakce či historická scéna, kde bude k vidění vojenské ležení a historické zbraně. Ve 21 hodin bude u přívozu odpálen slavnostní ohňostroj.
Plné vstupné je 150 a snížené 70 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma.