„Chtěli zkontrolovat vozidlo, které v minulosti řídila osoba pod vlivem omamných a psychotropních látek. Když se za vozidlem rozblikaly majáky s nápisem STOP, řidič nejprve zastavil. Ve chvíli, kdy mělo dojít ke kontrole, se však znovu prudce rozjel,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.
Při manévru šofér srazil policistu, to ho ale nezastavilo a ujížděl dál. Nedostal se nicméně daleko – na další křižovatce ho zastavila jiná policejní hlídka. „Po zastavení policisté u muže provedli orientační test na návykové látky. Výsledek byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Tím však výčet jeho problémů se zákonem nekončil. Kriminalisté zjistili, že šestadvacetiletý muž usedl za volant navzdory platnému zákazu řízení všech motorových vozidel,“ popsala Kofrová.
Doplnila, že se o dotyčného navíc už delší dobu zajímali kriminalisté – muže podezřívali z distribuce drog, zejména pervitinu. „Podle dosavadních zjištění měl pervitin distribuovat nejméně od března do října letošního roku, a to v desítkách dávek. Drogy měl získávat od dalších, blíže neupřesněných osob a následně je předávat především jejich uživatelům,“ nastínila mluvčí.
Kriminalisté už muže obvinili, a to z násilí proti úřední osobě, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Trestní stíhání probíhá na svobodě, v případě uznání viny před soudem hrozí muži až pětiletý pobyt za mřížemi.