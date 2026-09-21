Začala další část obnovy vnitrobloku v jirkovské Tkalcovské ulici

Na přelomu srpna a září na stavební práce navázala instalace herních prvků, mezi nimiž nebude chybět herní sestava „Cvrček“, houpačky, rotační twister, malé fotbalové branky či lapač míčů.
Závěrečnou etapu celého projektu obstará výsadba trvalek a založení nového trávníku.
„Vzhledem k přetrvávajícím vysokým teplotám a intenzivnímu slunečnímu svitu je výsev trávy odložen na příznivější období. V současných podmínkách by totiž mladé travní osivo nedokázalo správně zakořenit a hrozilo by jeho zaschnutí,“ sdělil jirkovský mluvčí Vladimír Vacula.