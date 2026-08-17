Začala oprava domova pro seniory v ústeckém Krásném Březně zhruba za 50 mil. Kč

Zhruba na 50 milionů korun vyjde oprava domova pro seniory v ústecké čtvrti Krásné Březno. Nová bude fasáda, střecha a ve vedrech klientům uleví venkovní žaluzie. Práce potrvají odhadem 15 měsíců, hotové musí být nejpozději do konce příštího roku. Jde o podmínku dotace, která činí 21,5 milionu korun. Novinářům to dnes řekli zástupci vedení města a sociálního zařízení.
Domov tvoří komplex panelových budov na sídlišti Pod Vyhlídkou, postavený v roce 1988. V minulosti se opravovala kuchyně, prádelna, měnila se okna. "My jsme jako město považovali za důležité budovu znovu obnovit. Spojili jsem se s vedením domova a připravili jsme projekt kompletní rekonstrukce tohohle objektu, která bude zahrnovat řadu energetických úspor," uvedl náměstek primátora pro sociální oblast Tomáš Vlach (ANO). Půjde například o zateplení opláštění domova nebo zateplení střechy.
Opravy si vyžádají omezení pro klienty, jejich rodiny i personál. Domov důchodců o změnách informuje s dvoutýdenním předstihem na sociálních sítích. Jedním z požadavků bylo, aby stavební firma co nejdéle zachovala přístup na zahradu, uvedla zástupkyně ředitele sociálního zařízení Ladislava Svatošová.
Ve vedrech se hlavně nejvyšší patro domova vyhřálo i na víc než 30 stupňů Celsia. Domov se klientům i personálu snažil ulevit tím, že nakoupil větráky a zatemňoval okna. "Změnili jsme jídelní lístek, aby tam byly ochlazovací potraviny," doplnila Svatošová. Situaci má v příštích letech zlepšit nová izolace střechy a také instalace venkovních žaluzií. Na vlastní náklady je chce zařízení pořídit také do kuchyně.
Stavaři začali částí, která je oplocená a klienti k ní nemají přístup. Pracovníci musí nejprve celou budovu obkopat, čímž odstraní zeminu kolem obvodového zdiva a základů, uvedl stavbyvedoucí Mirko Prokop. Činí tak kvůli položení izolace. Po této prvotní fázi budou moci postavit lešení a začít pracovat na samotné fasádě.