Záchranáři budou mít v Dolním Žlebu nové zázemí

„Nákup objektu posiluje naši připravenost na mimořádné události, zejména při povodních, které tuto oblast pravidelně ohrožují,“ popsal děčínský primátor Jiří Anděl (ANO) s tím, že požadavek vzešel od složek Integrovaného záchranného systému (IZS) na zajištění větší bezpečnosti v této hůře přístupné části města.
Při záplavách v Dolním Žlebu dochází k zaplavení komunikace mezi Děčínem a touto městskou částí. „V takových chvílích je oblast obtížně dostupná pro složky IZS, především pro těžkou techniku, kterou je vždy nutné do oblasti přesunout ještě před uzavřením komunikace,“ dodal mluvčí Děčína Luděk Stínil.
Kvůli chybějícímu zázemí však byla až doposud technika i výstroj v zimních měsících vystavena mrazu a nepříznivému počasí. „Hrozilo také riziko vandalismu či krádeží. Tím, že jsme zakoupili objekt, jsme tento problém vyřešili,“ poznamenal primátor.
Nově získaná budova, která už dříve fungovala jako hasičská zbrojnice, tak poskytne trvalé zázemí pro jednotky hasičů i zdravotnickou záchrannou službu. „Sloužit bude k parkování techniky, uložení výstroje a výzbroje a rovněž jako základna pro případné zásahy,“ přiblížil Stínil.