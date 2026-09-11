Záchranáři Ústeckého kraje představili na Zahradě Čech nové sanitky

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje letos získala 17 nových sanitních vozů za téměř 82 milionů korun. Sedm z nich dnes záchranáři slavnostně představili na litoměřické výstavě Zahrada Čech. Jak ČTK řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník, jde o nejmodernější sanitky, které má služba k dispozici. Budou rozmístěny v nemocnicích po celém kraji. Dvě zamíří například do Ústí nad Labem a dvě do Chomutova.
Nové vozy Volkswagen Crafter mají moderní zdravotnické vybavení, které záchranářům usnadňuje péči o pacienty přímo v terénu. "Jsou vybaveny třeba elektronickými hydraulickými nosítky, které mají mnohem vyšší nosnost," uvedl Voleník.
Sanitky mají také monitory životních funkcí a ventilátory pro umělou plicní ventilaci. Monitory umožňují rychlý přenos EKG záznamu z terénu do kardiologického centra. Záchranáři tak mohou například u pacienta s akutním infarktem konzultovat stav přímo s kardiologickým centrem a převézt ho následně rovnou na sál. "Tam nás čekají s otevřenými dveřmi a vlastně tím zvyšujeme šanci na přežití těch pacientů," dodal Voleník.
Nové vybavení pomáhá také při péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje patří mezi 28 regionů na světě, které mají nejlépe propracovaný systém péče o pacienty s tímto onemocněním, řekl ČTK Voleník.
Sedm nových sanitek bylo dnes k vidění na výstavišti v Litoměřicích při slavnostním zahájení 50. ročníku Zahrady Čech. Záchranáři je návštěvníkům představili spolu s novým videospotem věnovaným všem 17 vozům.