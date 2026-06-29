Záchranáři v Ústeckém kraji zaznamenali rekordních 370 výjezdů za 24 hodin

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje má za sebou jeden z nejnáročnějších víkendů za poslední roky. Její posádky měly v neděli 370 výjezdů, což je nový rekord v počtu výjezdů za 24 hodin. Dlouhodobý průměr je přibližně 270 výjezdů za den. Zdravotníci vyjížděli ke kolapsům z horka, dopravním nehodám, problémům způsobeným přehřátím organismu a zachraňovali osoby u vody. Krajští záchranáři o tom dnes informovali na facebooku.
Výjezdové skupiny řešily za uplynulé tři dny, kdy v Česku padaly teplotní rekordy, mimořádný počet událostí. V pátek měly 353 výjezdů, v sobotu 336, v neděli 370. Nedělní počet byl o 100 zásahů vyšší, než je běžné.
"Příčiny výjezdů souvisely s počasím. Vyjížděli jsme zejména kvůli akutnímu zhoršení zdravotního stavu u starších lidí s kardiovaskulárním onemocněním, respiračním onemocněním nebo neurologickými nemocemi. Časté byly také výjezdy k dětem, které se přehřály," řekl ČTK mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. V neděli zasahovala letecká záchranná služba u jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem, kde utonul dospělý člověk. Resuscitace nebyla úspěšná.