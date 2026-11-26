Střední škola řemesel a služeb v Děčíně dnes představila veřejnosti své obory a praktickou výuku. Návštěvníci si mohli prohlédnout odborné učebny, vyzkoušet některé činnosti, ochutnat výrobky žáků nebo sledovat jejich práci. Součástí programu byl také křest kalendáře, který studenti oboru fotograf připravili ve spolupráci s basketbalovým klubem BK Děčín.
První ročník akce Den pro školu měl být podle zástupce ředitele školy Tomáše Pleška rozšířenou podobou dne otevřených dveří. Škola chtěla návštěvníkům ukázat, jak funguje v běžném provozu. Program proto zahrnoval ukázky řemesel, workshopy, soutěže i možnost nahlédnout do odborných učeben, kam se lidé běžně nedostanou. "Chtěli jsme, aby měli možnost si všechno osahat a zjistit, že se tady doopravdy učí," řekl Plešek. Akce byla určená nejen uchazečům o studium, ale také jejich rodičům, absolventům, učitelům, partnerům školy i široké veřejnosti.
Jedním z příkladů praktické výuky je spolupráce s basketbalovým klubem BK Děčín. Devět žáků oboru fotograf připravovalo přibližně dva měsíce kalendář s basketbalovou tematikou, který dnes slavnostně pokřtili. Podle učitelky odborného výcviku fotografie Aleny Hájek Borlové se žáci podíleli na návrzích, fotografování i přípravě podkladů pro tisk. Klub si z devíti návrhů vybral jeden, který pak žáci dále upravovali podle jeho připomínek. "Děti si na tom vyzkoušely reálnou komunikaci se zákazníkem. Musely pracovat s připomínkami i pod časovým tlakem a pracovaly třeba i ve stresu. To je to, co se musí naučit," řekla ČTK Hájek Borlová. Výtěžek z prodeje kalendáře půjde na charitativní účely prostřednictvím fondu basketbalového klubu.
Škola nabízí učební obory, například cukrář, truhlář, automechanik, prodavač nebo kadeřník. Mezi maturitní obory patří fotograf a kosmetické služby, dále škola nabízí nástavbové studium podnikání. Nejoblíbenějším oborem podle počtu žáků je podle Pleška automechanik. Zájem o něj podle něj částečně souvisí také s možností získat řidičské oprávnění. Mezi další početně zastoupené obory patří kadeřník.
Školu navštěvuje zhruba 660 žáků a žákyň. Jednou z nich je i Julie, která studuje první ročník oboru cukrář. Na akci návštěvníkům představovala větrníky, které žáci připravili v několika variantách. Sama nabídla francouzský pistáciový s vanilkou, k ochutnání byly také borůvkové, karamelové, pomerančové nebo jablečné. Výuka se podle ní střídá po týdnech, jeden věnují teorii a druhý odborné praxi. "Je to vlastně můj sen už hodně dlouho," řekla Julie, která by se chtěla cukrařině věnovat i v budoucnu.
Podle Pleška mají žáci pro řemesla potenciál, důležité je podle něj umět jejich zájem probudit a dál rozvíjet. Někteří si sice obor vyberou bez většího zájmu nebo teprve hledají, čemu by se chtěli věnovat, škola se jim ale snaží ukázat možnosti uplatnění. Z pohledu zákazníků podle něj zájem o kvalitní řemeslníky neupadá. Lidé naopak hledají ty nejlepší, zároveň ale chtějí co nejnižší cenu.