Žáci ZŠ Mírová v Ústí n.Labem začali kvůli rekonstrukci školy školní rok později

Autor: ČTK
  11:32aktualizováno  11:32
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| foto: ČTK

Žáci základní školy Mírová v Ústí nad Labem dnes zahájili nový školní rok v náhradních prostorách a o 14 dní později než ostatní děti. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce jejich školy za zhruba 200 milionů korun. Kvůli ní se žáci a učitelé dočasně přestěhovali do budovy v ulici Stavbařů. ČTK to dnes řekl ředitel školy Kamil Veigend.

Oficiální začátek byl pro celou školu bez rozdílu dnes. "Museli jsme požádat o změnu organizace školního roku," uvedl Veigend. Prvňáci ale do školy přišli už 1. září, první dva týdny absolvovali formou mimoškolních zájmových aktivit. "Chtěli jsme, aby prvňáčci neměli negativní vzpomínky na to, že nezačal školní rok standardně," řekl Veigend. Dodal, že pro děti z prvních tříd jejich učitelé připravili program ve formě příměstského tábora ve středisku volného času, které je součástí školy. "Dělaly se socializační činnosti, nějaké hry, seznamování, samozřejmě vycházky venku a podobně," uvedl Veigend.

Podle reakce žáků byly jednou z prvních věcí, které se jim na náhradní budově líbily, šatní skřínky. Zatímco v původní budově děti využívaly společné šatny, v náhradní škole mají některé ročníky vlastní skříňky, kam si mohou ukládat věci.

Přestože byl začátek školního roku posunutý, učitelé neočekávají, že by s žáky naplánované učivo nestihli probrat. V září podle třídní učitelky ze sedmé třídy Kateřiny Laníčkové budou muset trochu zrychlit opakování učiva z minulého roku, děti jsou ale podle jejích slov šikovné. Učivo by tak společně měli podle plánu stihnout.

Příprava prostor náhradní školy byla podle Veigenda velmi náročná. "Původní škola, která tady byla v nájmu, se vystěhovala až vlastně na konci srpna. Takže my jsme opravdu těch prvních 14 dní, o které byl posunutý školní rok, využili úplně na maximum," řekl. Zaměstnanci podle něj pracovali ze všech svých sil.

Rekonstrukce venkovní části ZŠ Mírová začala v létě předáním projektové dokumentace stavební firmě. Součástí projektu je například výměna oken, zateplení střech, modernizace osvětlení a instalace fotovoltaických panelů. Hlavním cílem je snížit energetickou náročnost objektu. Práce mají trvat přibližně 12 měsíců. Veigend uvedl, že u staveb mohou nastat komplikace, a termín návratu proto není jistý. Pokud by se škola skutečně měla vracet příští rok, musela by podle něj náhradní prostory opustit už v červnu, aby byl čas na přípravu před začátkem dalšího školního roku.

Žáci budou do původní školy v Mírové ulici docházet alespoň na obědy. Jídelna a kuchyně totiž přijdou na řadu až v závěrečné fázi rekonstrukce. Děti tak budou mezi náhradní školou a původní budovou přecházet.

ZŠ Mírová patří k největším základním školám v Ústí nad Labem, navštěvuje ji více než 600 žáků. Rekonstrukci město připravovalo několik let. Podle dřívějšího vyjádření primátora Petra Nedvědického (ANO) přípravu prodloužily také změny stavebních předpisů, kvůli kterým bylo nutné přepracovat projekt.

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