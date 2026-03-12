„Odbor životního prostředí přistoupil k tomuto kroku z důvodu stáří původní výsadby, která již neplnila estetickou funkci veřejné zeleně na takto exponovaném místě,“ uvedla chomutovská mluvčí Zuzana Vavřínová.
Práce odstartovaly likvidací původního porostu. Ta bylo povolena příslušným orgánem ochrany přírody. V průběhu jarních měsíců se pak uskuteční výsadba nových rostlin.
„Cílem je obnovit vzhled tohoto prostoru tak, aby opět přispíval k příjemnému a reprezentativnímu prostředí v okolí budovy magistrátu,“ dodala Vavřínová.