„Součástí nové podoby zahrady jsou pestré hrací prvky ve veselých barvách a tvarech, které podpoří dětskou fantazii i pohybové aktivity. Děti se mohou těšit například na mašinku, opičí prvky nebo herní dráhu a další atrakce určené pro venkovní hry,“ sdělil mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.
Doplnil, že hlavním cílem projektu byla nejen revitalizace samotné zahrady, ale také důraz na ekologická opatření a hospodaření s dešťovou vodou. „Na zahradě byla instalována retenční nádrž, do které se shromažďuje dešťová voda ze střech mateřské školy. Novým prvkem zahrady je také dřevěný altán, který může sloužit pro hry i jako venkovní učebna,“ dodal Kassal.
Náklady na obnovu byly sedm milionů korun, Žatci s jejich uhrazením pomohla dotace od Státního fondu životního prostředí ČR.