Výstava nabídla nejen tradiční sortiment pro zahradu, dům a chalupu, ale také rozsáhlý kulturní a odborný program, speciální expozice a řadu projektů, které připomněly historii Zahrady Čech a zároveň ukázaly její současnou podobu i pohled do budoucna.
„Výraznou součástí jubilejního programu byly projekty připravené přímo k 50. ročníku. Třeba v pavilonu H provedla návštěvníky interaktivní expozice ‚Pohádka Zahrady Čech aneb Jak to všechno začalo‘ historií veletrhu prostřednictvím scénografie a příběhu,“ uvedla Radka Jakovcová, vedoucí marketingového oddělení pořádajících Městských kulturních zařízení Litoměřice.
Jubilejní ročník Zahrady Čech se navíc rozšířil i mimo areál výstaviště. Vybrané historické prostory ve městě totiž v rámci projektu Rozkvetlé dědictví Zahrady Čech doplnily květinové instalace.