„Strom byl v zahradách vysazen jako symbol života, naděje s uchování historické paměti pro další generace,“ uvedl mluvčí města Luděk Stínil.
Strom, z něj pochází štěp vysazený v Děčíně, zasadili v Lidicích v roce 1941. O rok později byla obec po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha vypálena a zdejší lidé byli popraveni či odvezeni do koncentračních táborů.
Hrušeň ale zkáze unikla – když Němci vyhodili do povětří přilehlý kostel, výbuch poničil strom natolik, že ho pak demoliční čety pokládaly za mrtvý a dále se jím již nezabývaly. Díky tomu přežil.
Štěpy hrušně už byly vysazeny na více než 50 místech.