Zahrady děčínského zámku doplnila Lidická hrušeň

Autor: bc
  6:59
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Děčín. Zámek stojí v severočeském Děčíně na pískovcové skále nad soutokem Labe s Ploučnicí. Původní gotický hrad byl ve druhé polovině 16. století přestavěn na renesanční zámek. Ten později prošel rekonstrukcemi v barokním a klasicistním slohu. Majitelem zámku je město Děčín. | foto: Shutterstock

V zahradách děčínského zámku byl zasazen štěp Lidické hrušně – jediného ovocného stromu, který přežil vyhlazení Lidic.

„Strom byl v zahradách vysazen jako symbol života, naděje s uchování historické paměti pro další generace,“ uvedl mluvčí města Luděk Stínil.

Strom, z něj pochází štěp vysazený v Děčíně, zasadili v Lidicích v roce 1941. O rok později byla obec po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha vypálena a zdejší lidé byli popraveni či odvezeni do koncentračních táborů.

Hrušeň ale zkáze unikla – když Němci vyhodili do povětří přilehlý kostel, výbuch poničil strom natolik, že ho pak demoliční čety pokládaly za mrtvý a dále se jím již nezabývaly. Díky tomu přežil.

Štěpy hrušně už byly vysazeny na více než 50 místech.

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