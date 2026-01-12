Opatření bude platit od 20 do 6 hodin pro vozidla s výškou nad 1,9 metru. Půjde o ulice Hluboká, Dubová, Na Výšině, Sibiřská, Opletalova, Veslařská, U Tonasa, Keplerova, Na Sklípku, Čelakovského, Družstevní, U Pivovarské zahrady a Neštěmická, dále o parkoviště na pozemku parcely číslo 653 v ulici Seifertova a na silnicích III/26032 a III/25374.
Cílem radnice je zlepšit dostupnost parkovacích stání pro místní obyvatele a zajistit lepší průjezdnost vozidel integrovaného záchranného systému.
Dopravní omezení město připravilo na základě podnětů obyvatel a doporučení městské policie. Podobné opatření už od loňského května platí ve čtvrti Dobětice, město chystá zákaz i v dalších lokalitách.