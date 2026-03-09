Základní a střední škola v Ústí nad Labem a Trmicích se dočkají modernizace

„Projekt zásadně zlepší technické zázemí školy a umožní žákům i pedagogům pracovat v prostředí odpovídajícím současným standardům digitálního vzdělávání. Modernizace zahrne vybudování a posílení vnitřní konektivity školy, obnovu a doplnění ICT vybavení, zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti a vytvoření podmínek pro kvalitní online výuku,“ uvedla mluvčí kraje Magdalena Fraňková.
Práce vyjdou na 40 milionů korun. Necelých 33 milionů pomůže Ústeckému kraji zaplatit dotace z EU, zbytek zaplatí ze svého rozpočtu.