Úspěch školáků z Litoměřic. Podruhé jedou do USA na světové finále robotické soutěže

Pavel Křivohlavý
  9:12aktualizováno  9:12
V učebně informatiky litoměřické základní školy Na Valech v těchto dnech probíhají velké manévry malého robota. „Dobrý, můžeš nabírat. Jeď. Máš to tam,“ zní pokyny navigátora, který zadává instrukce řidiči automatického stroje. Osmičlenný tým RoboTitans s ním vyrazí na světové finále robotické soutěže VEX World 2026 do amerického St. Louis.

„Robota jsme připravovali od začátku loňského května, tedy od vyhlášení pravidel letošní soutěže. Nejprve jsme ho postavili a pak ho musíme co nejvíce rozvíjet a programovat. Toto je už sedmá generace,“ popisuje sedmák Matěj.

Tým RoboTitans z litoměřické základní školy Na Valech vyrazí se svým robotem do USA na světové finále robotické soutěže VEX World 2026. (duben 2026)
Tým RoboTitans z litoměřické základní školy Na Valech vyrazí se svým robotem do USA na světové finále robotické soutěže VEX World 2026. (duben 2026)
Tým RoboTitans z litoměřické základní školy Na Valech vyrazí se svým robotem do USA na světové finále robotické soutěže VEX World 2026. (duben 2026)
Tým RoboTitans z litoměřické základní školy Na Valech vyrazí se svým robotem do USA na světové finále robotické soutěže VEX World 2026. (duben 2026)
Podle propozic soutěže mají žáci zadaný materiál, ze kterého musí robota postavit. „Všechny týmy světa mají stejné podmínky a stejné díly. Co z nich však týmy dokážou zkonstruovat, je už jen na jejich šikovnosti,“ doplňuje učitel informatiky a zároveň trenér týmu Štěpán Samek.

Soutěžící čeká v Americe několik disciplín. V některých řídí robota sami a v jiných musí naprogramovaný stroj nechat, aby autonomně vykonával činnosti sám. I proto mají žáci přesně rozdělené úkoly. Hlavním řidičem robota je kapitán týmu, který má dva náhradníky. Další členové týmu se starají o stavbu techniky, inženýring a programování.

„Od té doby, co je robot postavený, trénujeme každý den. A to nejen na kroužku, ale i o všech přestávkách,“ popisuje sedmák Giovanni. Jeho spolužák Ondra doplňuje, že cílem je, aby robot sesbíral co nejvíce barevných kuželek a postavil je na sebe.

„Kluci trénují i ráno před vyučováním a po něm. Věnují tomu každou volnou chvilku,“ podotýká další trenér Vladimír Vaněk, učitel informatiky a matematiky.

Tým RoboTitans, který tvoří sedmáci a deváťáci, se na mistrovství světa kvalifikoval už podruhé. Je tak jediným českým týmem s touto prestižní zkušeností. „Minule jsme se umístili na 103. místě ze 420 nejlepších týmů z celého světa. Celkem je na světě 16 tisíc registrovaných týmů, které se soutěže účastní,“ popisuje Samek.

Ze školy Na Valech letos do Ameriky vyráží kromě RoboTitans ještě jeden další tým. Třetí skupina, která bude Česko reprezentovat, je z DDM Praha.

Na ZŠ Na Valech jsou celkem tři týmy, které se zapojují do různých soutěží. Nejedná se však o pouze chlapeckou záležitost, třetinu školních týmů tvoří dívky.

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem"

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Převrácené auto na polní cestě zaskočilo kolemjdoucího, uvnitř byl mrtvý řidič

U Křenov na Domažlicku havarovalo osobní auto, řidič v něm zemřel. Převrácené...

Převrácené auto a v něm řidiče bez známek života našel náhodný svědek na polní cestě u obce Křenovy na Domažlicku. Nehodu vyšetřují policisté.

13. dubna 2026  9:32

Festival v Telči 2026: Sen, který přerostl v událost pro tisíce lidí

13. dubna 2026  9:24

Vyšehradská ulice

Vyšehradská ulice

Výstava DEVADE v areálu Pragerových kostek ve Vyšehradské ulici pojednává o architektuře 90.let 20.století.

vydáno 13. dubna 2026  9:21

I přes aprílové počasí střídající zimu a teplo, slunce a zataženou oblohu kvetou drobné květiny v našich zahradách a další zejména cibuloviny se ke kvetení chystají.

vydáno 13. dubna 2026  9:20

Václavské náměstí

Václavské náměstí

V Praze na Václavském náměstí probíhá úklid velikonočního trhu.

vydáno 13. dubna 2026  9:20

I přes aprílové počasí střídající zimu a teplo, slunce a zataženou oblohu kvetou drobné květiny v našich zahradách a další zejména cibuloviny se ke kvetení chystají.

vydáno 13. dubna 2026  9:19

I přes aprílové počasí střídající zimu a teplo, slunce a zataženou oblohu kvetou drobné květiny v našich zahradách a další zejména cibuloviny se ke kvetení chystají.

vydáno 13. dubna 2026  9:19

Vyšehradská ulice

Vyšehradská ulice

Velmi zajímavá výstava DEVADE o architektuře v Praze v 90. letech 20. století. Místo konání: Centrum architektury a městského plánování-Pragerovy kostky ve Vyšehradské ulici. Vstup je zdarma.

vydáno 13. dubna 2026  9:19

Václavské náměstí

Václavské náměstí

V Praze na Václavském náměstí probíhá úklid velikonočního trhu.

vydáno 13. dubna 2026  9:18

Rytířská ulice

Rytířská ulice

Maďarské kulturní středisko v Praze 1 na Starém Městě v Rytířské ulici. Parlamentní volby v Maďarsku vyhrál Peter Magyár a porazil Viktora Orbána.Je to skvělá zpráva pro nás všechny a pro EU.

vydáno 13. dubna 2026  9:18

U Kaplice se staví nový kruhový objezd jako budoucí přivaděč na dálnici D3

13. dubna 2026  9:16

Úspěch školáků z Litoměřic. Podruhé jedou do USA na světové finále robotické soutěže

Tým RoboTitans z litoměřické základní školy Na Valech vyrazí se svým robotem do...

V učebně informatiky litoměřické základní školy Na Valech v těchto dnech probíhají velké manévry malého robota. „Dobrý, můžeš nabírat. Jeď. Máš to tam,“ zní pokyny navigátora, který zadává instrukce...

13. dubna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

