Unipetrol nabízí svůj zámeček v Ústí za 36 milionů. Dřív ho neudal za korunu

Vladěna Maršálková
  8:52aktualizováno  8:52
Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který byl prvním sídlem Spolchemie, je na prodej. Společnost Orlen Unipetrol, jež objekt vlastní, ho nabízí v aukci za bezmála 36 milionů korun. Firma tím chce ušetřit.

„Budovu jsme využívali v rámci naší skupiny jako výzkumně-vývojové pracoviště. V souvislosti s úspornými opatřeními jsme se rozhodli soustředit většinu našich výzkumných a vývojových aktivit do našeho výrobního areálu v Záluží u Litvínova,“ uvedla Tereza Stříbrná z tiskového oddělení firmy Orlen.

Ve 30. letech byla budova přestavěna na výzkumné a zkušební laboratoře a byly sem soustředěny výzkumné kapacity Spolku.
Aukce bude elektronická a proběhne 15. dubna. „Do výběrového řízení se mohou dle standardních interních pravidel naší skupiny zapojit zájemci, kteří složí jistinu a zároveň budou prověřeni úsekem kontroly a bezpečnosti naší skupiny,“ dodala Stříbrná.

Otázku, jaké bude mít firma s budovou plány v případě, že se ji nepodaří prodat, nechala Stříbrná bez odpovědi.

Honosný novogotický palác vznikl podle návrhu renomovaného německého architekta Roberta Langse, v letech 1895 až 1930 sloužil jako správní sídlo Spolchemie. Ve 30. letech minulého století byla budova přestavěna na výzkumné a zkušební laboratoře.

Historie stavby

  • Postavena byla v letech 1893 až 1895 jako správní budova Rakouského spolku pro chemickou a metalurgickou výrobu, později Spolku pro chemickou a hutní výrobu.
  • Autorem plánů novogotické stavby byl podnikový stavitel Robert Langs.
  • V roce 1931 přestala administrativní budova Spolku plnit svůj účel. Ve 30. letech byla přestavěna na výzkumné a zkušební laboratoře a byly sem soustředěny výzkumné kapacity Spolku.
  • Poté, co bylo pohraničí obsazeno německou armádou, byl Spolek prodán. Nový vlastník, I. G. Farbenindustrie a Chemische Werke von Heyden, výzkum v nových laboratořích zastavil a větší část budovy v letech 1938–1945 pronajal ředitelství říšské pošty.
  • V roce 1952 budovu převzal nově vytvořený Výzkumný ústav anorganické chemie.
  • Dnes patří honosná stavba skupině Orlen Unipetrol. V roce 2017 byla budova prohlášena kulturní památkou.

V letech 1938 až 1945, kdy byl výzkum pozastaven, si objekt pronajalo ředitelství říšské pošty. Po válce se sem opět laboratorní výzkum vrátil. V roce 2017 se honosná stavba stala kulturní památkou.

„Na konci 19. století to byl jednotící sloh veškeré podnikové výstavby. Ve správní budově však dosáhl nejhonosnější formy. Vstupní parter z věží působí dojmem šlechtického zámku. Zdobí ho kamenné schodiště s velkými nástěnnými malbami zobrazujícími přední osobnosti firmy stylizovanými do historických kostýmů. Oslnivý je také zasedací sál s výmalbou průvodu řemeslných cechů spojených s výrobou v chemičce,“ přiblížil ústecký historik a publicista Martin Krsek.

Krsek doufá, že se jedna z nejcennějších staveb krajského města dočká s novým majitelem citlivé rekonstrukce.

„Slušelo by mu zahladit necitlivé vestavby světlíků ve střeše, které se odehrály, ještě než byl prohlášený památkou. K využití se nabízí jako kancelářská budova. Ideálně by ji mohl využít stát a přestěhovat do Ústí z Prahy nějakou statní organizaci. Umím si představit i využití třeba pro transformační centrum nebo nějakou muzejní expozici. Navíc se stavbou plánovaného nádraží vysokorychlostní dráhy se poloha objektu dostane do velmi lukrativní zóny města,“ nabídl možnosti využití historik.

Podle Krska je smutný ústecký trend, že zrovna pro reprezentativní správní budovy coby nejhonosnější symboly zdejší prosperity se neumí v současných podmínkách najít kvalitní využití.

„Týká se to i správní budovy Schichtových závodů, jednu dobu dokonce visel otazník i nad budoucností mrakodrapu, tedy nové správní budovy Spolchemie. Doufám, že neogotická památka nezůstane dlouho prázdná a nepostihne ji osud Schichtovy správní budovy na Střekově, která už přes deset let čeká na nové využití a chátrá,“ poznamenal Krsek.

Spolek oživuje sál Schichtových závodů v Ústí, o smlouvu usiloval několik let

Architektonický skvost se její vlastník nepokouší prodat poprvé. Na sklonku roku 2011 ho nabízela skupina Unipetrol, v níž koupil v roce 2004 majoritní podíl koncern Orlen, za 22 milionů korun. Nesplňovala prý totiž technické požadavky. Seriózního zájemce se však nepodařilo najít ani poté, co cena zámečku klesla na 18 milionů a jeden čas dokonce na pouhou jednu korunu.

Po dvou letech nakonec Unipetrol od prodeje ustoupil a o něco později – v letech 2016 až 2021 – došlo na opravu budovy. Zahrnovala výměnu oken nebo obnovu omítky, střechy, topení a vnitřního vybavení laboratoří a probíhala tak, aby neporušila historický ráz.

„Celkové náklady na rekonstrukci objektu dosáhly za posledních pět let výše 20 milionů korun,“ popsal před několika lety mluvčí Pavel Kaidl, mluvčí společnosti Orlen Unipetrol, s tím, že na rekonstrukci střechy přispělo ministerstvo průmyslu a obchodu dotací v celkové výši 3,4 milionu korun.

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Začalo to vnuknutím, teď plete stovky pomlázek. Získané peníze dává charitě

Dobrovolník, lesák a košíkář Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku plete...

Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku už šestým rokem plete nejen s kamarády tradiční velikonoční pomlázky. Prodejem, ale i třeba workshopy, tak lesní dělník a košíkář vydělává peníze, které...

21. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Cyklistika jako životní styl. Své neuvěřitelné triky na Prague Bike Fest předvedou i šílenci

Již počtvrté přinese cyklozačátečníkům i fanouškům inspiraci a dávku adrenalinu.

Na pražském Výstavišti se na konci dubna chystají dva dny plné adrenalinu, inspirace i zábavy pro všechny – od zapálených sportovců až po rodiny s dětmi. Největší cyklistický festival u nás Prague...

21. března 2026  11:31

Lidé museli utéct z Ikey na Černém Mostě, dělníci omylem spustili požární hlásič

K obchodnímu domu Ikea v Praze na Černém Mostě vyjížděli hasiči kvůli spuštění...

K obchodnímu domu Ikea u nákupního centra Černý Most vyjížděli v sobotu dopoledne hasiči. Podle mluvčího pražské jednotky Miroslava Řezáče tam někdo omylem spustil při stavebních pracích čidlo u...

21. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:59

Českomoravská v novém. Jak ale vypadala dřív? Porovnejte fotky před rekonstrukcí a po ní

Ve stanici metra Českomoravská spadl člověk do kolejiště. (26.8.2021)

Stanice metra Českomoravská se po více než roční nákladné rekonstrukci vrátila v pátek dopoledne slavnostně do provozu. Úpravy za přibližně jednu miliardu korun jsou na kdysi zanedbané stanici...

21. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Skladovací hala u Opatovic je před dokončením, spor o ni dodnes není u konce

Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů...

Hala, kde bude od příštího roku působit společnost Rohlik.cz, stojí v těsné blízkosti dálniční křižovatky v Opatovicích nad Labem. Místní obyvatelé její stavbu v referendu odmítli, ale ukázalo se, že...

21. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Lidé v Pečicích na Příbramsku v referendu odmítli stavbu větrné elektrárny

ilustrační snímek

Lidé v Pečicích na Příbramsku v pátečním referendu odmítli stavbu a provozování větrné elektrárny na území obce. Proti záměru se vyslovilo 153 z 211...

21. března 2026  7:53,  aktualizováno  10:21

Stěhování soch je vždy stresík, směje se umělec a bývalý trenér Adamczykové

Jakub Flejšar při loňské instalaci svých soch v Novém Městě na Moravě

Bezmála rok už zdobí ulice Nového Města na Moravě kovové skulptury od uznávaného sochaře Jakuba Flejšara. Jedno z děl, o němž hlasují nyní sami obyvatelé, na místě zůstane i po ukončení výstavy v...

21. března 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Picasso v Ostravě. Galerie představuje grafické listy legendy malířství

Galerie výtvarného umění v Ostravě vystavuje grafiky slavného španělského...

Poprvé se tento týden Galerie výtvarného umění v Ostravě pochlubila grafikami jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století Pabla Picassa, které loni získala do své sbírky. Jedná se o grafické listy...

21. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Matadoři v čele obcí jdou znovu do voleb. „Máme spoustu rozdělané práce,“ shodují se

Ilustrační snímek

Dlouholetí političtí matadoři vedou řadu měst a obcí v Karlovarském kraji. Někteří už od devadesátých let minulého století. A mnozí chtějí v práci pro obec pokračovat. Jak budou úspěšní, se ukáže na...

21. března 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Unipetrol nabízí svůj zámeček v Ústí za 36 milionů. Dřív ho neudal za korunu

Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který...

Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který byl prvním sídlem Spolchemie, je na prodej. Společnost Orlen Unipetrol, jež objekt vlastní, ho nabízí v aukci za bezmála...

21. března 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Jako když si nasadíte 3D brýle. Liberecká opera nastudovala baladu z Kytice

Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla.

Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla. Scénické dílo je podle tvůrců libereckého zpracování plné hlubokých lidských tužeb po životě v lásce a s tím...

21. března 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Cennou barokní kašnu čeká v Olomouci obnova za tři miliony, prosakuje z ní voda

Merkurovu kašnu v Olomouci čeká velký zásah restaurátorů i vylepšení...

Umělecky nejkvalitnější olomouckou barokní kašnu z první poloviny 18. století letos obyvatelé a návštěvníci Olomouce neuvidí v provozu až do srpna. Čeká ji totiž velký zásah restaurátorů i vylepšení...

21. března 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.