Zámek Krásný Dvůr v novém okruhu přibližuje příběh zcestovalého hraběte

Zámek Krásný Dvůr na Lounsku dnes zpřístupnil nový prohlídkový okruh. Odhaluje v něm příběh hraběte, který díky cestování získal unikátní předměty a proměnil místní krajinu. Návštěvníci uvidí vzácné rokokové sáně ve tvaru velryby, luxusní zlacená šlechtická nosítka z konce 18. století, která byla symbolem pohodlí a reprezentace aristokratických cest a další věci. Podrobně se seznámí s tím, jak vznikal díky osvícenému šlechtici jeden z nejstarších a nejvýznamnějších přírodně krajinářských parků v českých zemích. ČTK to řekl kastelán Milan Vaněrka.
Hrabě Jan Rudolf Černín z Chudenic vozil z cest na barokní zámek nejen různé památky, ale také semínka a rostliny. Ve Francii, Itálii, Německu, Nizozemí či Anglii sbíral inspiraci, kterou využil při tvorbě rozlehlého parku. Nový okruh představuje dosud méně známé příběhy ukryté v zámeckých sbírkách. Návštěvníci uvidí cestovní plány, dobové dokumenty a předměty spojené s cestováním a poznáváním Evropy na přelomu 18. a 19. století.
Součástí expozice jsou příběhy předmětů, které si Černín přivezl z evropských cest, a návštěvníci se dozvědí, jak vznikaly jednotlivé části zámeckého parku. "Málokde lze tak dobře sledovat, jak se cestovatelské zkušenosti jednoho člověka proměnily v konkrétní krajinu. Jan Rudolf Černín si z Evropy nepřivážel pouze vzpomínky a sbírkové předměty, ale především inspiraci, kterou vtiskl do podoby Krásného Dvora. Právě tento jedinečný příběh chceme návštěvníkům prostřednictvím nového okruhu vyprávět," uvedl Vaněrka. Návštěvníci si okruh mohou prohlédnout bez průvodce.
Okruh vznikl na státním zámku v projektu Národního památkového ústavu Šlechta na cestách. Ústav vydal i knihu, která představuje památky zapojené do projektu. V Ústeckém kraji je to zámek Libochovice na Litoměřicku, kde se také dnes otevřel nový návštěvnický okruh. Přibližuje návštěvníkům cestovatelský odkaz rodu Herbersteinů. V upravených prostorách jsou předměty spojené s jejich cestami do světa, například nilský krokodýl, části mumií, cestovní vybavení, mapy, fotografie z cest i další zajímavosti, které se na zámek dostaly díky cestovatelským zájmům posledních majitelů.