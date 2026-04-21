„V současné době registrujeme nárůst zájmu o investice do památkově chráněných objektů. Kvůli nejistotě ve světě lidé investují do nemovitostí u nás,“ uvedla realitní makléřka Lenka Munter z kanceláře, která se specializuje na prodej luxusních a historických objektů.
Pečujte o něj, tlačí památkáři roky na majitele zámku. Teď spadla věž s kopulí
Ačkoliv některé z nich vyžadují následné vysoké investice, jejich potenciál podle makléřky zůstává vysoký. To je i případ právě zámku ve Vršovicích. Samotná zámecká budova je značně zchátralá, střechy se rozpadají, v některých místnostech se propadly stropy. Na historické stavbě se podepsal dlouhodobý laxní přístup předchozích vlastníků. Areál ale zahrnuje velký pozemek a hospodářská stavení.
„Největší hospodářská budova byla částečně rekonstruována a je vhodná například pro ubytovací či zdravotnické zařízení nebo kombinované využití jako většina podobných zámeckých areálů,“ zmínila Munter.
Památkově chráněný zámek na břehu řeky Ohře má za sebou bohatou, ale pohnutou historii. Vystřídalo se na něm několik šlechtických majitelů, mimo jiné Lobkovicové a Černínové-Bádenští. Od konce 18. století však budova přestala plnit roli reprezentativního sídla a proměnila se v základnu pro lovecké výpravy, k zámku přiléhala bažantnice a honitba.
1. června 2024
Po roce 1945 se objekt zámku stal majetkem místního národního výboru, který zde zřídil byty a areál užívali zemědělci. Od roku 1989 je zámek v soukromém vlastnictví. V minulosti se už několikrát v nabídce na prodej ocitl, dosud o něj ale nikdo neprojevil vážný zájem.
Kontrastem je zámek Encovany na Litoměřicku, který je rovněž na prodej. Díky investicím v uplynulých několika letech, přesahujícím 18 milionů korun, má objekt novou střechu. Cena je stanovena na 35 milionů korun. Podle makléřky částka průběžně roste v přímé závislosti na pokračujících rekonstrukčních pracích a výši proinvestovaných prostředků ze strany současné majitelky.
Zámek ze 16. století zpočátku sloužil jako sídlo chotěšovských premonstrátek. V dalších letech se majitelé střídali. Za druhé světové války objekt obývalo gestapo, poté byl vykraden a ničen. Později sloužil jako depozitář Zemědělského muzea v Praze.
Za 15 milionů korun je možné si koupit raně barokní zámek v Cítolibech na Lounsku. K mání je už řadu let a jeho cena postupně klesá. Ještě před několika roky byla o několik milionů vyšší. Koupi zvažovala i obec, ovšem odradila ji vysoká cena a stav památky, která je již zchátralá.
V minulosti zámek sloužil jako kasárna, sirotčinec, škola, sklad či družina. V interiéru se místy dochovaly zdobené štuky, iluzivní malby a fresky.
Tento zámek v Českém středohoří roky nikdo nechce, kraj snížil cenu na třetinu
Čtvrtou investiční příležitostí je zámek Milešov ve stejnojmenné obci na Litoměřicku. Vlastní ho Ústecký kraj, který zde do roku 2023 provozoval domov pro seniory. V květnu ho bude veřejně dražit. Vyvolávací cena je téměř 30 milionů korun.
Příklady z nedalekého okolí ukazují, že i značně zchátralá památka může znovu ožít. Zámky v Polákách nebo Pětipsech na Chomutovsku byly ještě před pár lety odepsanými ruinami. Díky novým majitelům se však proměnily v lokální dominanty.