Zaměstnanci jirkovské radnice pořádali sbírku pro útulek

Autor: vlm
  6:59
Více než pět tisíc korun se letos podařilo vybrat zaměstnancům jirkovské radnice a místním dobrovolným hasičům v tradiční sbírce pro psí útulek.

Více než pět tisíc korun se podařilo vybrat zaměstnancům jirkovské radnice a místním dobrovolným hasičům ve sbírce pro psí útulek. Za získané peníze nakoupili krmivo a také psí pamlsky. | foto: archiv města Jirkov

Za získané peníze nakoupili krmivo pro velká a malá plemena, pro starší psy a také drobné psí pamlsky.

Krmivo následně předali řediteli útulku.

5. ledna 2026  6:59

5. ledna 2026  6:59

Roudnická ZŠ Karla Jeřábka má novou laboratoř

Nová laboratorní učebna na ZŠ Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem

Žáci základní školy Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem budou moci využívat novou laboratorní učebnu. Poskytne kvalitní zázemí pro badatelskou výuku přírodních věd a tím i modernější vzdělávání.

5. ledna 2026  6:59

Ve Lounech vysadili 37 nových stromů a více než 250 keřů

Lounská radnice nechala ve městě vysadit 37 stromů a více než 250 keřů. Na...

V Lounech skončila podzimní výsadba zeleně, své místo našlo celkem 37 nových stromů a 253 keřů. Nacházejí se v Masarykových sadech, Parku Letců RAF, ulicích Rybalkova a U Spravedlnosti, u Domova pro...

5. ledna 2026  6:59

Litvínovští mohou opět navrhovat, jak vylepšit město

Litvínovská radnice zahájila pátý ročník participativního rozpočtu, který umožňuje veřejnosti zapojit se do rozhodování o rozvoji města.

5. ledna 2026  6:59

Teplická nemocnice má nové přístroje

Nemocnice v Teplicích má dva nové mobilní ultrazvukové přístroje, které budou...

Nemocnice v Teplicích má nové vybavení. Jedná se o dva nové mobilní ultrazvukové přístroje, které budou sloužit především na oddělení intenzivní medicíny včetně anesteziologické části.

5. ledna 2026  6:59

Volby, sportovní akce i dokončení velkých projektů. Co kraj čeká v roce 2026

Novou podobu zimního stadionu v Opavě ukazuje vizualizace z vítězné koncepční...

Konec rozsáhlých dopravních omezení a velkých investičních projektů či zahájení nových, změna složení zastupitelstev měst a obcí i přípravy na stárnutí populace. Letošek kraji slibuje nové...

5. ledna 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Když se řekne dostupné bydlení. Co si pod tím představíte? Existuje oficiální definice?

Cena prací představuje v současnosti asi šedesát procent konečné ceny...

Družstevní byt tři plus jedna v sedmdesátých letech minulého století. Podíl družstevníka tehdy činil až osmdesát tisíc korun. V té době se za ty peníze dala pořídit třeba vila nebo chalupa.

5. ledna 2026  6:16

Přerov modernizuje školní jídelny, opraví další dvě na hraně životnosti

Jídelna v Kratochvílově ulici v Přerově prošla v létě 2025 rekonstrukcí.

Mnohonásobně lepší hygienické podmínky, lepší technické zázemí a také menší energetická náročnost. Město Přerov v novém roce zmodernizuje dvě školní jídelny - na Velké Dlážce a v ulici Za Mlýnem. „Už...

5. ledna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Požár bateriového úložiště na soukromé klinice uzavřel Drobného ulici v Brně

ilustrační snímek

Požár bateriového úložiště v posledním poschodí budovy soukromé nemocnice uzavřel dnes odpoledne a večer na čtyři hodiny čtyřproudou ulici Drobného poblíž...

4. ledna 2026  21:07,  aktualizováno  21:07

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Policie vyšetřuje vraždu ve Zlíně, muž se přiznal k zabití ženy, s níž bydlel

ilustrační snímek

Ve Zlínském kraji se stala první letošní vražda. Muž podle policistů v pátek večer nožem zabil ženu, se kterou bydlel. K činu se doznal, v případě odsouzení mu...

4. ledna 2026  18:03,  aktualizováno  18:03

Požár bateriového úložiště na soukromé klinice uzavřel Drobného ulici v Brně

ilustrační snímek

Požár bateriového úložiště v posledním poschodí budovy soukromé nemocnice odpoledne uzavřel čtyřproudou ulici Drobného poblíž centra Brna. Nejvyšší poschodí...

4. ledna 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

