Za získané peníze nakoupili krmivo pro velká a malá plemena, pro starší psy a také drobné psí pamlsky.
Krmivo následně předali řediteli útulku.
Obyvatelé Děčína budou moci příští rok opět určit, na jaké projekty půjde část městského rozpočtu.
Více než pět tisíc korun se letos podařilo vybrat zaměstnancům jirkovské radnice a místním dobrovolným hasičům v tradiční sbírce pro psí útulek.
Žáci základní školy Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem budou moci využívat novou laboratorní učebnu. Poskytne kvalitní zázemí pro badatelskou výuku přírodních věd a tím i modernější vzdělávání.
V Lounech skončila podzimní výsadba zeleně, své místo našlo celkem 37 nových stromů a 253 keřů. Nacházejí se v Masarykových sadech, Parku Letců RAF, ulicích Rybalkova a U Spravedlnosti, u Domova pro...
Litvínovská radnice zahájila pátý ročník participativního rozpočtu, který umožňuje veřejnosti zapojit se do rozhodování o rozvoji města.
Nemocnice v Teplicích má nové vybavení. Jedná se o dva nové mobilní ultrazvukové přístroje, které budou sloužit především na oddělení intenzivní medicíny včetně anesteziologické části.
Konec rozsáhlých dopravních omezení a velkých investičních projektů či zahájení nových, změna složení zastupitelstev měst a obcí i přípravy na stárnutí populace. Letošek kraji slibuje nové...
Družstevní byt tři plus jedna v sedmdesátých letech minulého století. Podíl družstevníka tehdy činil až osmdesát tisíc korun. V té době se za ty peníze dala pořídit třeba vila nebo chalupa.
Mnohonásobně lepší hygienické podmínky, lepší technické zázemí a také menší energetická náročnost. Město Přerov v novém roce zmodernizuje dvě školní jídelny - na Velké Dlážce a v ulici Za Mlýnem. „Už...
Požár bateriového úložiště v posledním poschodí budovy soukromé nemocnice uzavřel dnes odpoledne a večer na čtyři hodiny čtyřproudou ulici Drobného poblíž...
Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...
Ve Zlínském kraji se stala první letošní vražda. Muž podle policistů v pátek večer nožem zabil ženu, se kterou bydlel. K činu se doznal, v případě odsouzení mu...
