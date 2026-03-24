Zámky v Ústeckém kraji zahájí o Velikonocích sezonu, přiblíží cestování šlechty

Státní památky v Ústeckém kraji zahájí turistickou sezonu o Velikonocích. Zámky nabídnou vyzdobené interiéry, jarmarky i speciální prohlídky. Jako součást projektu Šlechta na cestách vznikne na zámku v Libochovicích na litoměřicku výstava a stálá expozice věnovaná cestám hraběte Herbersteina po Africe. Chybět nebudou tradiční srazy veteránů či slavnosti. Vstupné mírně zdražilo. ČTK o tom dnes informovala mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Alena Michálková. Cestování šlechty coby motiv nadcházející sezony oznámili památkáři i v dalších krajích.
Pohádkové Velikonoce je název akce na zámku v Krásném Dvoře na Lounsku. Malí návštěvníci se mohou těšit na interaktivní pohádkové prohlídky, soutěže i speciální disciplínu pro děti do pěti let. Velikonoční program včetně speciálních prohlídek slavnostně vyzdobeného interiéru připravuje zámek Ploskovice na Litoměřicku. Pašijový týden přiblíží dětem na zámku v Libochovicích.
Na zámku v Duchcově na Teplicku, kde loni u příležitosti oslavy výročí 300 let od narození Giacoma Casanovy otevřeli rekonstruované pokoje, které proslulý svůdce obýval, se práce letos přesouvají na zahradu. Ta se v příštích letech promění do podoby barokní francouzské zahrady.
Na zámku ve Velkém Březně na Ústecku začne oprava západního podkroví, které se vrátí do podoby před první světovou válkou. Opravovat se bude i sociálního zařízení pro veřejnost. Letošní rok se na zámku ponese ve znamení 200. výročí jmenování hraběte Chotka nejvyšším purkrabím. K tématu vznikne výstava Poslední korunovační hostina.
V Libochovicích otevřou výstavu a upravenou stálou expozici věnovanou cestám hraběte Johanna Josefa Herbersteina po Africe. Návštěvníci se mohou těšit na instalaci mapující jeho expedice, ukázky dobových dokumentů a fotografií, prezentaci sbírkových předmětů včetně částí egyptských mumií, restaurovaný mobiliář, tematické vitríny, grafické prvky i doprovodné kulturní akce přibližující návrat cestovatele z Afriky.
Vstupné na státní památky v Ústeckém kraji se od února zvýšilo o 20 korun pro dospělého, výjimečně o 40 korun. Důvodem je podle mluvčí pokračující růst nákladů na provoz památek, zejména na jejich opravy, údržbu a ostrahu. Děti do šesti let mají nadále vstup na základní prohlídkové okruhy zdarma. Novinkou letošní sezony je permanentka pro návštěvníky, kteří na hrady a zámky chodí opakovaně. Karta platí celý rok a umožňuje neomezený počet návštěv na více než 100 státních památek ve správě NPÚ.