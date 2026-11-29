Vánoční program na hlavních trzích v Ústí nad Labem dnes zahájil pěvecký sbor Bella Voice. Krátce před 18:00 požehnal arciděkan Martin Davídek vánočnímu stromu a adventu. Rozsvícení přihlíželi lidé na zaplněném Lidickém náměstí. Kulturní středisko připravilo program až do 23. prosince.
"Když se dnes rozhlédnu po náměstí, napadají mě tři slova, která bych si rád odnesl do své práce: poděkování, pokora, naděje," řekl primátor Tomáš Vohryzka (Jedno Ústí), který popřál lidem klidný advent a dost času na blízké. Po svátečním požehnání a vystoupení sboru ústeckého divadla se rozsvítil strom a celé vánoční trhy, kterými procházely svítící loutky.
Tradiční trhy na Lidickém náměstí nabízí občerstvení, lokální výrobky, originální dárky a vánoční dekorace. Stánky jsou otevřeny denně od 12:00 do 19:00. Program je připraven každý den s výjimkou pondělí do 23. prosince. Hlavním motivem letošních vánočních trhů je naděje, jejímž symbolem se stala ochranovská hvězda s 26 paprsky, která visí nad náměstím.
Novinkou jsou letos stánky s občerstvením a vyhlídkové kolo na Mírovém náměstí a stánky a ledové kluziště na Větruši. Tradičně jsou trhy také kolem obchodního domu v centru města. Město aktuálně spouští Účko, novou aplikaci s Ú kartou pro občany s trvalým pobytem v Ústí nad Labem. S ní se svezou lanovkou na Větruši zdarma a ode dneška mají zdarma i vstup na kluziště na Větruši. Další výhody budou přibývat, informovala o tom radnice na webu.
O zahajovací koncert na Lidickém náměstí se postaral písničkář a kytarista Pokáč. Na pódiu se do Štědrého dne vystřídají Ilona Csáková, Klára Vytisková, Číro na důchod, Tali nebo Kvietah, které doplní místní stálice, jako jsou kapela Průdušky, Ústečtí trubači, The Ruble of Skull. Prostor dostanou i nové kapely a tvůrci. Celkem vystoupí více než tři desítky souborů, divadel a kapel.
V sobotu 5. prosince se uskuteční tradiční mikulášský program. V ten den sveze zoovláček zájemce z centra města do zoologické zahrady. Stejně jako loni se Ústí připojí k celorepublikovému zpívání koled Česko zpívá koledy (9. prosince). I letos je na programu adventní koncert Missa Brevis v Kostele apoštola Pavla. Program připravila také knihovna a další organizace v Ústí nad Labem.
Vánoční strom na Lidickém náměstí je laděn v růžových a fialových tónech. Výzdoba je i na budově magistrátu, kašně před magistrátem a na divadle. V atriu je fotopoint s nápisem ÚSTÍ, který letos doplňuje silueta anděla. Nápoje si lidé na trzích mohou vychutnat ve vratných hrncích. Loni se jich protočilo přes 38.000. Lidé mohou přispět přes QR kód na přespání bezdomovců v noclehárně Charity Ústí nad Labem. V uplynulých dvou letech se takto v době vánočních trhů vybralo téměř 20.000 korun.
Podrobnosti k celému programu najdou zájemci na webu.