Zásah armády na kontaminovaném území na Šumavě potrvá ještě týdny

Armáda bude na kontaminovaném území v bývalém vojenském prostoru na Šumavě zasahovat ještě několik týdnů. Novinářům to dnes při předání specializované hasičské techniky v národním parku České Švýcarsko řekl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Ženijní a chemický průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku zahájila armáda v polovině září.
"Ta věc samozřejmě probíhá. To bude ještě několik určitě týdnů, protože to není jednoduchá záležitost," řekl na dotaz ČTK Červený. Zásah podle něj komplikuje to, že jsou v místě staré bunkry, kterým by se při odvážení sudů a nádob s chemikáliemi mohl propadnout strop.
Na dotaz, zda už armádní průzkum přinesl nové poznatky, Červený řekl bez bližších podrobností, že ano. Ministerstvo informace bude zveřejňovat společně s resortem obrany. "Takže až nastane čas, myslím, že třeba po nějaké tiskovce na úřadu vlády, tak budeme společně s panem ministrem obrany informovat," řekl Červený.
Ministr také připomněl, že ve středu podal trestní oznámení na neznámé pachatele. Policie už dříve začala věc prošetřovat pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Podle ministerstva mohl být spáchán také trestný čin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.
Červený dnes zopakoval, že bývalé vedení ministerstva mělo informace o kontaminaci už v roce 2023 a nikdo podle Červeného nekonal. "Takže kdyby v roce 2023 někdo konal, tak já jsem teďka tak maximálně přestřihl pásku, že to tam máme rekultivováno," poznamenal Červený.
Minulé vedení ministerstva životního prostředí (MŽP) kritiku už dříve odmítlo. Bývalý vedoucí sekce ochrany životního prostředí na MŽP David Surý (KDU-ČSL) v září uvedl, že území s unikajícími chemikáliemi bylo před několika lety zkoumáno a sanováno a následně byla vypracována závěrečná zpráva s doporučením, aby bylo podrobeno dalším průzkumným pracím. Podle MŽP se po průzkumu žádná sanace neuskutečnila, sanován měl být pouze původně propadlý bunkr.
Červený na začátku září oznámil, že v bývalém vojenském prostoru je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Armáda by podle dřívějšího vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) měla zajistit izolaci kontaminovaného místa, aby nebezpečné látky dále nepronikaly do půdy. Poté vybere dodavatele, který bude území sanovat a látky zneškodní.
Ministr původně uváděl, že sanace bude stát asi 192 milionů Kč a potrvá do června 2028. Ve středeční tiskové zprávě ministerstvo uvedlo, že náklady na sanaci budou přes 150 milionů korun.