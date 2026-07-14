Zasedací místnost na ústeckém magistrátu čeká oprava za zhruba 30 milionů korun

Zasedací místnost zastupitelů na magistrátu v Ústí nad Labem opraví společnost Regast, odsouhlasili radní. Do tendru na modernizaci sálu v prvním patře se firma přihlásila jako jediná. Novinářům to dnes řekl radní Pavel Tošovský (nestr.). Práce za zhruba 30 milionů korun by měly být hotové asi za sedm měsíců.
"Předmětem téhle zakázky je dodávka systému audiovizuální techniky včetně instalace, integrace, konfigurace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy," popsal část prací radní. Audiovizuální systém bude sloužit zejména k zajištění ozvučení sálu, video projekce a elektronického hlasování. Původní systém je zastaralý.
V zasedací místnosti bude také nový nábytek, podlahy, vzduchotechnika, topení a parapety. V sále bylo na jaře a v létě teplo, v zimě v rozsáhlé místnosti teplota naopak klesala, což bylo pro přítomné nekomfortní. "Věříme, že zastupitelstvo bude příjemné nejen pro zastupitele, ale i pro další návštěvníky," uvedl Tošovský.