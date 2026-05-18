Plán vzešel z hlav dvou mužů ve věku 28 a 41 let. 32letá přítelkyně jednoho z nich totiž pracuje jako operátorka přepravní společnosti a řeší mimo jiné i monitorování zásilek.
Muži se toho rozhodli využít. Podle policistů začala skupina objednávat zboží na dobírku s možností vyzvednutí ve výdejních boxech. Obvykle šlo o cenné věci, třeba herní konzole, luxusní kosmetiku či mobily. Žena měla po doručení balíku nahlédnout do informačního systému a zjistit, v jaké konkrétní schránce je uložen. Muži pak měli schránku vypáčit a zásilku si vzít bez zaplacení.
První případ se stal loni v září, další následovaly letos v únoru. „Celkem se jednalo o sedm skutků, které se staly na Mostecku a Litvínovsku. Jednu z vloupaček zaevidovali policisté v Teplicích,“ přiblížil policejní mluvčí Václav Krieger. Škoda na výdejních boxech a odcizených věcech činí 80 tisíc korun.
Policii se nakonec podařilo případ rozplést a zahájila trestní stíhání celé trojice. „Všem obviněným hrozí v případě uznání viny až dvouletý pobyt za mřížemi,“ dodal Krieger.