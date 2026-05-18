Zásilky „vyzvedávali“ z boxů bez placení, hrozí jim dva roky vězení

Autor: bc
  6:59
Škodu v řádech desítek tisíc korun způsobila parta, která se na severu Čech pustila do nestandardního vybírání výdejních boxů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Plán vzešel z hlav dvou mužů ve věku 28 a 41 let. 32letá přítelkyně jednoho z nich totiž pracuje jako operátorka přepravní společnosti a řeší mimo jiné i monitorování zásilek.

Muži se toho rozhodli využít. Podle policistů začala skupina objednávat zboží na dobírku s možností vyzvednutí ve výdejních boxech. Obvykle šlo o cenné věci, třeba herní konzole, luxusní kosmetiku či mobily. Žena měla po doručení balíku nahlédnout do informačního systému a zjistit, v jaké konkrétní schránce je uložen. Muži pak měli schránku vypáčit a zásilku si vzít bez zaplacení.

První případ se stal loni v září, další následovaly letos v únoru. „Celkem se jednalo o sedm skutků, které se staly na Mostecku a Litvínovsku. Jednu z vloupaček zaevidovali policisté v Teplicích,“ přiblížil policejní mluvčí Václav Krieger. Škoda na výdejních boxech a odcizených věcech činí 80 tisíc korun.

Policii se nakonec podařilo případ rozplést a zahájila trestní stíhání celé trojice. „Všem obviněným hrozí v případě uznání viny až dvouletý pobyt za mřížemi,“ dodal Krieger.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Ikonický obraz Elsinor Františka Muziky se po více než 60 letech vrací domů

18. května 2026

Za pokus o vraždu sekáčkem v hradeckém OC Futurum navrhli obžalovat cizince

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Vyšetřování lednového útoku v OC Futurum v Hradci Králové je u konce. Kriminalisté navrhli obžalovat z pokusu o vraždu vazebně stíhaného cizince, který napadl obuškem a sekáčkem osmadvacetiletého...

18. května 2026  8:32,  aktualizováno  8:50

Pohrát si i smočit nohy. V Třebíči vzniká krajinářský park s jezírkem a atrakcemi

Nevyužívaný svah nad výpadovkou z Třebíče na Náměšť nad Oslavou se změní v...

Novým srdcem třebíčské čtvrti Nové Město bude park, který začal vznikat ve svahu v prostoru ulic Kremláčkova a Tomanova v lokalitě Na Kopcích. „Parku bude dominovat vodní nádrž napájená dešťovou...

18. května 2026  8:42

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Začalo mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí česká reprezentace?

18. května 2026  8:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na MS v hokeji 2026: Česká soupiska, výsledky, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

18. května 2026  8:20

3. den na MS v hokeji 2026: Švédové se střetli s Dánskem. Jaké další zápasy nabídl nedělní program?

Slovenští hokejisté se těší z vítězství po zápase základní B-skupiny Slovensko...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje třetím hracím dnem. Do akce šli favorité turnaje včetně USA a Švédska. Důležitý duel za sebou mají také Slováci. Nedělní program nabídl šest zápasů, Česko...

18. května 2026  8:01

Záchrana zchátralé části Ostravice se přiblížila. Přibudou byty a parkovací dům

Druhá část ikonického obchodního domu Ostravica - Textilia je v žalostném stavu.

Zastupitelé města schválili záměr prodat menší městské pozemky přiléhající k někdejší Obchodní a průmyslové bance v Ostravě podnikateli Michalisi Dzikosovi. Vlastník chátrajícího památkově chráněného...

18. května 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Kraj podpoří 28 nadaných žáků

ilustrační snímek

Ústecký kraj uvolní ze svého letošního rozpočtu 777 tisíc korun, které poputují na podporu nadaných žáků středních škol, jež krajská samospráva zřizuje. Program, který běžel už v minulých letech, je...

18. května 2026  6:59

Zásilky „vyzvedávali“ z boxů bez placení, hrozí jim dva roky vězení

Ilustrační snímek

Škodu v řádech desítek tisíc korun způsobila parta, která se na severu Čech pustila do nestandardního vybírání výdejních boxů.

18. května 2026  6:59

Český porcelán Dubí v ohrožení. Výrobci proslulého cibuláku hrozí likvidace

Český porcelán z Dubí

Tradiční český výrobce porcelánu, společnost Český porcelán Dubí, může zamířit do likvidace. Firmu, která sídlí u Teplic a jejíž tradice výroby sahá až do roku 1864, a navíc je světově proslulá...

18. května 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

Sociální sítě jsou nebezpečnější než alkohol a drogy. Myslí si to 20 procent českých rodin

Ilustrační snímek

Dřív se lidé pohádali o politiku do krve u piva a pak šli v klidu domů. Teď se odnaučili, nejen o politice, diskutovat. Protože všechno jim naservírují sociální sítě v jejich „bublinách“. Neexistence...

18. května 2026  6:37

Pepina hlídá klienty i personál. Chytrý dům pomáhá autistům kousek u Brna

Systém Loxone překřtili v projektu Nový Domov v Mokré-Horákově na Pepinu. Ta se...

Moderní systém v Novém domově je vzorem, jak řešit personální krizi v sociálních službách. Chytrá automatizace v zařízení pro lidi s těžkou formou autismu u Brna pomáhá zaměstnancům s dohledem nad...

18. května 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.